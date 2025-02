Washington s Fehérvárym podľahol Utahu 4:5 po nájazdoch

New York 9. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v nedeľnom zápase NHL s Utahom 4:5 po samostatných nájazdoch. Jediným úspešným exekútorom v rozstrele bol útočník hostí Nick Schmaltz. Gólom a asistenciou zhodne prispeli k víťazstvu Dylan Guenther, Josh Doan a Jack McBain.



Capitals dokázali v zápase zmazať dvojgólové manko, v tretej tretine vyrovnali z 2:4 na 4:4, ale v nájazdoch nepremenili ani jeden z troch pokusov. Bodovali však v šiestom dueli v sérii a naďalej suverénne vedú Východnú konferenciu. Tom Wilson zaznamenal v domácom drese dva góly a asistenciu, Alexander Ovečkin nazbieral tri asistencie. Fehérváry nastúpil v tretej obrannej dvojici "Caps" s Mattom Royom, počas 17:18 min. na ľade vyslal dve strely na bránku, zblokoval jednu strelu súpera a nazbieral dve mínusky. Utah vybojoval tretie víťazstvo v štyroch stretnutiach a stále živí nádej na účasť v play off, na pozíciu s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii stráca priebežne šesť bodov.







NHL - sumár:



Washington Capitals - Utah Hockey Club 4:5 pp a sn (2:3, 0:1, 2:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 4. Wilson (Dubois, Strome), 13. Dubois (Wilson, Ovečkin), 45. Strome (Ovečkin, McMichael), 59. Wilson (Ovečkin, Carlson) - 2. Doan (McBain, Ingram), 2. Carcone (Guenther, DeSimone), 8. McBain (Kesselring, Doan), 23. Guenther (Keller, Sergačov), rozh. nájazd Schmaltz. Brankári: Thompson - Ingram (13. Vejmelka), strely na bránku: 42:28.