Washington s Fehérvárym prehral s Torontom 3:4 pp, rozhodol Tavares

NHL - výsledky:



Pittsburgh - Detroit 2:3 pp, Washington - Toronto 3:4 pp, Utah - Carolina 4:1, Anaheim - Vegas 2:3, Colorado - Los Angeles 4:2

New York 14. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v noci na štvrtok v zámorskej NHL s Torontom 3:4 po predĺžení. Víťazný gól a obrat Maple Leafs z 1:3 zariadil v 65. minúte John Tavares. Utah zdolal Carolinu 4:1 vďaka výkonu českého brankára Karla Vejmelku, ktorý zneškodnil až 49 striel a vytvoril si nové kariérové maximum.Capitals pritom takmer celý zápas viedli a ešte v 55. minúte mali k dobru dvojgólový náskok. Za domácich sa presadili Taylor Raddysh, Dylan Strome a Alexej Protas. Toronto však v záverečnej päťminútovke dotiahli manko, skórovali William Nylander a 48 sekúnd pred koncom tretej časti vyrovnal Mitch Marner. V predĺžení najprv Joseph Woll zneškodnil šancu Alexandra Ovečkina a z protiútoku rozhodol Tavares. Fehérváry odohral 19:44 minúty, pripísal si jeden plusový bod, strelu a dva hity. Slovenský obranca zohral dôležitú úlohu pri prvom presnom zásahu domácich, keď si nakorčuľoval pred bránu a brániaci Max Domi si korčuľou vrazil puk do vlastnej siete. Maple Leafs chýbal v piatom zápase za sebou pre zranenie Auston Matthews, no štyri z nich dokázali vyhrať.Utah uspel len v treťom z predchádzajúcich 10 stretnutí. Proti Hurricanes sa mohol spoľahnúť hlavne na výkon brankára Vejmelku, ktorý podržal tím aj počas sedemminútového oslabenia v tretej tretine. Za domácich strelil dva góly Nick Bjugstad, doplnili ho Michail Sergačov a Jack McBain. Michael Kesselring si pripísal dve asistencie. Jediný presný zásah Caroliny zaznamenal Martin Nečas a bodoval už v jedenástom zápase za sebou. Český útočník má v tejto sezóne na konte už 25 bodov (9+16) a je tretí najproduktívnejší hráč ligy.Detroit triumfoval na ľade Pittsburghu 3:2 po predĺžení. Hostia si vytvorili v druhej časti dvojgólový náskok zásluhou Jonatana Berggrena a Patricka Kanea, no Penguins odpovedali ešte do prestávky a presné zásahy Bryana Rusta a Anthonyho Beauvilliera boli nakoniec posledné v základnej hracej dobe. Red Wings nakoniec nedopustili obrat súpera a v druhej minúte predĺženia rozhodol Simon Edvinsson. Kane zaznamenal svoju 28. asistenciu v extračase v kariére, čím vyrovnal rekord Jevgenija Malkina, ktorého pred zápasom ocenili za nedávne strelenie 500. gólu.