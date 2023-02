Washington s Fehérvárym prehral v Buffale 4:7, hetrik Cozensa

NHL - výsledok:



New York 26. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v nedeľnom zápase NHL na ľade Buffala 4:7. Dylan Cozens sa na triumfe Sabres podieľal hetrikom - jeho prvým v profiligovej kariére, ku ktorému pridal aj jednu asistenciu.Fehérváry odohral 24:44 min., najviac spomedzi korčuliarov Washingtonu. Vyslal aj tri strely na bránku, inkasoval dvojminútový trest za hrubosť, rozdal dva hity a zblokoval štyri strely súpera. Capitals neuspeli v dôležitom priamom dueli v boji o play off a pripísali si už siedmu prehru za uplynulých osem stretnutí. Sabres sa v tabuľke Východnej konferencie posunuli priebežne na pozíciu s druhou voľnou kartou, Capitals za nimi zaostávajú o dva body, pričom odohrali o štyri zápasy viac.