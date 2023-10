Washington s Fehérvárym prehral v Ottawe, Detroit zdolal Pittsburgh

NHL - výsledky:



Ottawa - Washington 6:1, Detroit - Pittsburgh 6:3

New York 19. októbra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave s Martinom Ferhérvárym prehrali v NHL na ľade Ottawy Senators 1:6. Slovenský obranca odohral 19 minút, počas ktorých si pripísal dva mínusové body, dve trestné minúty a tri zblokované strely. Capitals majú po troch zápasoch iba dva body a priebežne sú na poslednom mieste vo Východnej konferencii.Presvedčivé víťazstvo na domácom ľade dosiahli aj hráči Detroitu, ktorí zdolali Pittsburgh 6:3. Na všetkých troch góloch "tučniakov" sa podieľal obranca Erik Karlsson. K prvému presnému zásahu v drese Pittsburghu od letného príchodu zo San Jose pridal dve asistencie. Tri kanadské body si pripísali aj Alex DeBrincat (2+1) a Dylan Larkin (0+3) z Detroitu. Pittsburgh má po štyroch zápasoch bilanciu dve víťazstvá a dve prehry. Detroit potvrdil vydarený vstup do sezóny a dosiahol tretí plný bodový zisk za sebou.Detroit je na čele Východnej konferencie spoločne s Ottawou, pričom oba tímy majú po šnúre troch víťazstvách na konte šesť bodov. Šesťbodová je aj Carolina. Senators naplno bodovali aj v treťom domácom zápase sezóny. Fehérváry nastúpil v druhej obrannej dvojici s Trevorom Van Riemsdykom a popri svojom sezónnom maxime v počte odohratých minút (19:00) mal aj jednu strelu a jeden hit. Jeho spoluhráč Alexander Ovečkin neskóroval ani v treťom zápase v novom ročníku a svojou strelou v tretej tretine trafil do tváre obrancu Ottawy Arťoma Zuba, ktorý sa už do zápasu nevrátil.