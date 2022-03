Fehérváryho Washington vyhral v Buffale po nájazdoch, rozhodol Ovečkin

NHL - výsledky:



Buffalo - Washington 3:4 pp a sn, NY Rangers - Pittsburgh 5:1, Winnipeg - Columbus 4:3 pp, Calgary - Arizona 4:2, Colorado - Philadelphia Flyers 6:3

New York 26. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Buffala 4:3 po samostatných nájazdoch. Fehérváry bol na ľade viac ako 23 minút a vyslal tri strely na bránku.Capitals poslal do predĺženia kapitán Alexander Ovečkin, ktorý potom v rozstrele premenil aj rozhodujúci nájazd. Pre hostí to bola ôsma výhra z uplynulých jedenástich zápasov a vo všetkých si pripísal aspoň bod Jevgenij Kuznecov.uviedol na adresu 29-ročného centra tréner Washingtonu Peter Laviolette. Touto výhrou jeho tím definitívne obral minuloročného finalistu Montreal Canadiens o šancu postúpiť do play off, "Habs" sú na samom dne tabuľky Východnej konferencie.V ďalšom zápase hráči New Yorku Rangers zdolali Pittsburgh jednoznačne 5:1. Americký útočník Chris Kreider si pripísal tri kanadské body, keď najprv zvýšil vedenie svojho tímu na 2:0 v 4. minúte, o osemnásť sekúnd neskôr asistoval a v druhej pridal presný zásah na 4:0. Na konte má v prebiehajúcej sezóne už 44 gólov a stal sa prvým hráčom po bývalom slovenskom kanonierovi Petrovi Bondrovi (2000/2001), ktorý skóroval v jednej sezóne 44-krát s minimálne 22 presnými zásahmi v presilovke a tromi v oslabení. Jeho spoluhráč Mika Zibanejad si pripísal tri asistencie a získal jubilejný 500. bod v NHL.Rangers mali výborný vstup do zápasu, už v 5. minúte viedli 3:0.uviedol pre oficiálny web ligy kormidelník domácich Gerard Gallant.Do predĺženia išlo aj stretnutie medzi Winnipegom a Columbusom (4:3 pp). Štrnásť sekúnd pred sirénou ho hosťom zariadil Dán Oliver Bjorkstrand, no trvalo len 21 sekúnd - o víťazstve domácich rýchlo rozhodol Bjorkstrandov krajan Nikolaj Ehlers, pre ktorého to bol 20. gól v tejto sezóne.Calgary zdolalo Arizonu 4:2 a upevnilo si vedenie na čele Pacifickej divízie. V porovnaní s druhým Los Angeles, ktoré na Flames stráca sedem bodov, majú navyše dva zápasy k dobru. Hrdinom duelu bol s tromi kanadskými bodmi Johnny Gaudreau (1+2), v priebehu ôsmich minút asistoval pri prvých dvoch góloch "plameňov" a tretí sám vsietil. Presný zásah bol preňho 200. v NHL. Na druhej strane sa zas premiérovo gólovo presadili Michael Carcone a Vladislav Koľjačonok. Prvý menovaný absolvoval predtým až 333 zápasov v AHL. Ich spoluhráč Phil Kessel odohral 964. zápas v základnej časti v rade, čím sa v tejto štatistike vyrovnal historicky druhému najúspešnejšiemu hokejistovi Dougovi Jarvisovi.Líder Západnej konferencie z Colorada si poradil s Philadelphiou 6:3, pričom už po prvej tretine viedol 4:1. Aj v tomto stretnutí si najproduktívnejší hráč pripísal tri body - Nazem Kadri poslal v ôsmej minúte Avalanche do vedenia a asistoval pri dvoch nasledujúcich presných zásahoch. Jeho spoluhráč, obranca Cale Makar pridal na svoje konto už 24 presný zásah v sezóne a počtom gólov v jednom ročníku tak prekonal historicky najlepšieho obrancu klubu Sandisa Ozolinša. Ten v sezóne 1996/97 skóroval v drese Avalanche 23-krát. Zadáci Colorada celkovo vsietili v tejto sezóne 55 gólov, čím takisto prekonali klubový rekord ešte z čias Quebec Nordiques (1992/93).uviedol 23-ročný Makar. So svojím výkonom však nebol úplne spokojný: