Washington s Fehérvárym zdolal Carolinu 7:6 po nájazdoch

NHL - sumáre:



Washington Capitals – Carolina Hurricanes 7:6 pp a sn (1:2, 2:2, 3:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 13. Milano (McMichael), 34. Ovečkin (Strome, Mirošničenko), 35. Milano (Strome), 44. Carlson (Lapierre, Ovečkin), 49. Milano (Sandin, Strome), 54. McMichael (van Riemsdyk, Mirošničenko), rozh. nájazd Strome – 7. Aho (Guentzel, Slavin), 20. Slavin (Kotkaniemi), 36. Aho (Guentzel, Jarvis), 40. Skjei (Nečas), 50. Jarvis (Guentzel, Svečnikov), 58. Aho (Nečas, Burns). Brankári: Kuemper (41. Lindgren) - Kočetkov, strely na bránku: 25:31.







Dallas Stars – Pittsburgh Penguins 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)



Góly: 8. Pavelski (Harley, Robertson), 26. Benn (Heiskanen, Robertson), 28. Benn (Stankoven), 45. Steel (Smith) – 3. Bunting (Malkin, Joseph), 52. Rakell (Malkin, Bunting). Brankári: Oettinger - Jarry (45. Nedeljkovic), strely na bránku: 23:22.







Colorado Avalanche – Columbus Blue Jackets 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)



Góly: 11. Makar (Lehkonen, Drouin), 26. Colton (Wood, Parise), 28. Rantanen (Manson, Girard), 47. MacKinnon (Makar), 48. Rantanen (MacKinnon, Drouin), 54. Ničuškin (Mittelstadt, Rantanen) – 5. Severson (Gaudreau, Jenner). Brankári: Georgiev - Merzlikins, strely na bránku: 50:24.







Arizona Coyotes – Seattle Kraken 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 59. Keller (Bjugstad, Schmaltz), 65. Guenther (Cooley) – 48. Evans (McCann, Schwartz). Brankári: Vejmelka - Daccord, strely na bránku: 26:28.







Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 21:03 0 0 0 0 0 0



Tomáš Tatar (Seattle) 9:39 0 0 0 0 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 23. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na sobotu v NHL nad Carolinou 7:6 po samostatných nájazdoch. Prvým hetrikom v profilige prispel k triumfu Sonny Milano, v drese Hurricanes strelil tri góly Sebastian Aho. V akcii bol aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorého Seattle prehral na ľade Arizony 1:2 po predĺžení.O triumfe Capitals rozhodol v rozstrele Dylan Strome, ktorý bol jediný úspešný exekútor v nájazdoch. Predtým si v zápase pripísal aj tri asistencie. Alexander Ovečkin sa na víťazstve podieľal gólom - svojím šiestym v štyroch zápasoch - a asistenciou. S 1541 bodmi v základnej časti sa osamostatnil na 13. mieste historického ligového poradia od Joea Thorntona. "My sme viedli, potom viedol náš súper a stále to bolo ako na hojdačke. Ale zvládli sme to," citovala Milana oficiálna webová stránka súťaže.Capitals vyhrali štvrtý z uplynulých piatich stretnutí a zlepšili si svoje šance na účasť v play off. V tabuľke Východnej konferencie im patrí deviata priečka, na pozíciu Detroitu s druhou voľnou kartou strácajú už len bod, pričom v porovnaní s Red Wings majú zápas k dobru. Fehérváry nastúpil tradične v prvej obrannej dvojici Washingtonu, odohral 21:03 minút s tromi zblokovanými strelami a štyrmi bodyčekmi. V drese Hurricanes, ktorí nenatiahli päťzápasovú víťaznú sériu, zaznamenal Aho svoj ôsmy hetrik v NHL, tri asistencie si pripísal Jake Guentzel. Americký útočník si po zápase pochvaľoval spoluprácu s Ahom: "Je taký dobrý hokejista, že je pre mňa ľahké s ním hrať."Arizona zdolala Seattle 2:1 po predĺžení. Extra čas zachránil Clayton Keller gólom 68 sekúnd pred koncom tretej tretiny a v predĺžení rozhodol v poslednej minúte Dylan Guenther. Kanadský útočník využil prihrávku do spoluhráča Logana Cooleyho. "Sedíme spolu v šatni, v lietadle, trávime spolu veľa času. Keď ste s niekým priateľ aj mimo ľadu, pomáha to vašej chémii na ľade. A naše zručnosti sa dobre dopĺňajú," uviedol strelec víťazného gólu o svojom spoluhráčovi.Kraken sa trápi, prehral už siedmy zápas v rade. Brankár Karel Vejmelka pomohol k víťazstvu Coyotes 27 úspešnými zákrokmi, ako jediný ho prekonal Ryker Evans, ktorý otvoril skóre svojím premiérovým gólom v NHL. Tatar nastúpil opäť vo štvrtom útoku hostí, počas 9:39 minút vyslal na súperovu bránku dve strely. Nebodoval v piatom zápase za sebou.Colorado nedalo šancu Columbusu, pod víťazstvo 6:1 sa Mikko Rantanen podpísal dvomi presnými zásahmi a asistenciou. Jeho spoluhráč Nathan MacKinnon zaznamenal gól a asistenciu, natiahol svoju bodovú sériu na 17 zápasov a svoju domácu bodovú šnúru od začiatku sezóny už na 33 stretnutí. "Myslím si, že začiatok zápasu bol z našej strany trochu ospalý, ale mali sme hru stále pod kontrolou. Druhá tretina bola očividne naša najlepšia. V tretej tretine mali šance aj hostia, ale ´Georgie´ (brankár Georgiev - pozn.) predviedol skvelé zákroky," povedal Rantanen pre nhl.com. Hráči Avalanche vyhrali ôsmy zápas v rade a už len o bod zaostávajú za lídrom Západnej konferencie Vancouverom.Dallas si poradil s Pittsburghom 4:2, kapitán Jamie Benn pomohol k triumfu dvomi gólmi, keď skóroval v druhej tretine dvakrát v priebehu 77 sekúnd. Penguins prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch. Pre Benna to bol prvý viacgólový zápas v sezóne, svoju gólovú sériu predĺžil na tri zápasy, v ktorých dal 4 góly. "V prvej tretine sme nehrali dobre, po nej som hráčov nabádal, aby začali hrať viac fyzicky. A urobili to," povedal tréner Dallasu Pete DeBoer.