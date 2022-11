Washington s Fehérvárym zdolal Edmonton 5:4, Blues s ďalšou prehrou

NHL - výsledky:



Boston - St. Louis 3:1

New York Islanders - Calgary 4:3 po predĺžení

Washington - Edmonton 5:4

New York 8. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zastavili sériu prehier na čísle štyri, keď v nočnom zápase zdolali Edmonton Oilers 5:4. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral 22:33 min a bol druhý najvyťaženejší hráč Capitals. Do štatistík si pripísal jeden mínusový bod, jednu strelu a dva hity.K šiestemu víťazstvu Washingtonu v sezóne najvýraznejšie prispel útočník Jevgenij Kuznecov, ktorý nazbieral štyri body za dva góly a dve asistencie. V treťom zápase po sebe skóroval Alexander Ovečkin, ktorý strelil 788. gól v NHL, čím o jeden presný zásah vylepšil vlastný rekord v počte gólov v drese jedného klubu. Nemecký útočník Edmontonu Leon Draisaitl skóroval vo štvrtom zápase po sebe a mal bilanciu 1+1 rovnako ako jeho kanadský spoluhráč Connor McDavid, ktorý si dvoma bodmi upevnil pozíciu najproduktívnejšieho hráča. Pre Edmonton to bola tretia prehra po sebe.Hráči St. Louis Blues nezískali štvrté víťazstvo v sezóne ani na ľade Bostonu a prehra 1:3 bola pre nich už siedma za sebou. V súboji najlepšieho tímu Východnej konferencie s najhorším Západnej si Bruins udržali stopercentnú bilanciu na domácom ľade, na ktorom zvíťazili vo všetkých siedmich doterajších zápasoch. Bolo to pre nich zároveň ôsme víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov. Po 13 dueloch sú spoločne s Vegas Golden Knights na čele NHL, keď oba tímy nazbierali po 22 bodov. Blues, ktorí zvíťazili v úvodných troch zápasoch sezóny, ale potom sedemkrát po sebe nebodovali, sú so 6 bodmi najhorší tím súťaži. Rovnaký počet bodov doteraz nazbieral aj Columbus, ktorý odohral o dva zápasy viac.Blízko k ukončeniu série prehier boli hráči Calgary Flames, ktorí v polovici tretej tretiny viedli na ľade New Yorku Islanders 3:1, ale napokon prehrali 3:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil v presilovke obranca Noah Dobson. Islanders zvíťazili v šiestich z uplynulých siedmich zápasov. Pre Flames to bola piata prehra po sebe. V ich zostave absentoval slovenský útočník Adam Ružička, ktorý bol v pozícii zdravého náhradníka.