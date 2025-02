Washington s Fehérvárym zdolal Edmonton 7:3, Ovečkin strelil hetrik

NHL - sumár:



Washington Capitals - Edmonton Oilers 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)



Góly: 18. Wilson (Dubois, Roy), 20. Chychrun (Strome, Wilson), 29. Ovečkin (Strome, Protas), 39. Ovečkin (Chychrun), 40. McMichael (Carlson, Protas), 51. Strome (Protas, Carlson), 58. Ovečkin - 2. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 47. Nugent-Hopkins (Arvidsson, Hyman), 56. J. Skinner. Brankári: Lindgren - Pickard, strely na bránku: 33:25.



Slovák v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 18:39 0 0 0 0 1 0

Washington 23. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v druhom zápase NHL za sebou. Po sobotnom triumfe na ľade Pittsburghu (8:3) doma zdolali hráčov Edmontonu 7:3.Skóre otvorili Oilers v 2. minúte, no ešte pred koncom prvej tretiny domáci otočili zásluhou Toma Wilsona a Jakoba Chychruna. Washington bol na koni a v druhej tretine zvýšil aj vďaka dvom zásahom Alexandra Ovečkina. V úvode záverečného dejstva sa presadil Edmonton, no Capitals mu výraznejšiu dramatizáciu stretnutia nedovolili. V závere do prázdnej brány skompletizoval hetrik Ovečkin, ktorý má na konte 882 presných zásahov a na prekonanie rekordu NHL Waynea Gretzkého potrebuje streliť ešte 13 gólov. Tri body zaznamenali aj jeho spoluhráči Alexei Protas (0+3) a Dylan Strome (1+2).Fehérváry nenadviazal na súboj s Pittsburghom a do bodových štatistík sa nezapísal. Dvadsaťpäťročný obranca má v 57 zápasoch tejto sezóny bilanciu 2+13./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/