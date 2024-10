Washington s Fehérvárym zdolal Philadelphiu 6:3, dva góly McMichaela

NHL - sumár:



Washington - Philadelphia 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)



Góly: 5. Raddysh (McIlrath, Sandin), 23. Dowd (Sandin), 25. McMichael (Dubois, McIlrath), 28. McMichael (Riemsdyk, Dubois), 58. Dubois, 59. Ovečkin (Strome) – 33. Konecny (Mičkov, Drysdale), 37. Tippett (Zamula, Foerster), 47. Mičkov (Tippett, Drysdale). Brankári: Thompson - Fedotov, strely na bránku: 26:29





Slovák v akcii



Martin Fehérváry (Washington) 19:52 0 0 0 +2 1 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Washington 24. októbra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vyhrali v zámorskej NHL už piaty duel za sebou. V noci na štvrtok zdolali doma Philadelphiu 6:3 a figurujú na tretej priečke Východnej konferencie. Dvoma gólmi k tomu prispel Connor McMichael, gól a dve asistencie si pripísal Pierre-Luc Dubois.Washington viedol v polovici zápasu už 4:0, keď McMichael skóroval dvakrát v priebehu 3:12 minúty. Hostia však tromi gólmi v sérii zdramatizovali koncovku. Triumf Capitals potom spečatili zásahmi do prázdnej bránky Dubois, ten si otvoril strelecký účet za Capitals, a kapitán Alexander Ovečkin. Ruský útočník dosiahol 855. gól v kariére, od historického rekordu Waynea Gretzkého (894) ho delí ešte 39.Domáci potvrdili víťazstvo z ľadu Philadelphie 4:1, ktoré dosiahli deň predtým. Rasmus Sandin a Dylan McIlrath mali po dve asistencie, brankár Logan Thompson zaznamenal 26 zákrokov. Fehérváry bol s minutážou 19:52 druhý najvyťaženejší obranca Washingtonu. Pripísal si dva plusové body, jednu strelu, dva hity a raz zblokoval pokus súpera. "" zhodnotil tréner domácich Spencer Carbery. Dubois po vydarenom vstupe do ročníka povedal: "i."Philadelphii sa v úvode sezóny nedarí, prehrala šieste stretnutie za sebou. V jej drese dosiahli Matvej Mičkov a Owen Tippett zhodne gól a asistenciu, Jamie Drysdale mal dve gólové prihrávky.