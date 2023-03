Washington s Fehérvárym zvíťazil nad Chicagom vysoko 6:1

výsledky - NHL:



Anaheim - Winnipeg 2:3,

Vancouver - San Jose 7:2,

Calgary - Vegas 2:3,

Dallas - Pittsburgh 3:2,

Nashville - Seattle 2:1 pp a sn,

Boston - Montreal 4:2,

Carolina - NY Rangers 1:2,

Detroit - St. Louis 3:4,

Florida - Toronto 2:6,

Ottawa - Tampa Bay 7:2,

Washington - Chicago 6:1,

Philadelphia - Minnesota 5:4 pp a sn

New York 24. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v noci na piatok v zámorskej NHL nad Chicagom Blackhawks vysoko 6:1. Za domácich nastúpil v prvej formácii aj slovenský obranca Martin Fehérváry. Jeho krajan Erik Černák zaznamenal s Tampou Bay prehru 2:7 na ľade Ottawy. Druhým tímom s miestenkou v play off sa stala Carolina po tom, ako hokejisti Floridy prehrali s Torontom 2:6.Capitals získali dôležité body v boji o voľnú kartu vo Východnej konferencii. Jeden gól a asistenciu si za nich pripísal John Carlson, ktorý nastúpil po troch mesiacoch. Fehérváry bol na ľade 19 minút a 11 sekúnd, stretnutie skončil s jedným plusovým bodom, raz vystrelil na bránku, rozdal jeden hit a raz aj zablokoval strelu. Jednobodový stratu na Washington si udržala Ottawa, ktorá má jedno stretnutie k dobru. K jej triumfu prispel Alex DeBrincat dvoma gólmi a asistenciou. Tampe patrí v Atlantickej divízii tretie postupové miesto a na štvrtú Floridu má náskok jedenásť bodov. Zároveň však odohrala najviac zápasov z ôsmich tímov v tabuľke a proti Ottawe prehrala tretíkrát za sebou. Černák strávil na ľade 18:11 minúty, vyslal tri strely na bránku, rozdal jeden hit a zablokoval dve strely.New York Rangers triumfovali na ľade Caroliny 2:1. V ich bránke bol Igor Šesťorkin, ktorému kryl chrbát Slovák Jaroslav Halák. O triumfe "jazdcov" na ľade vedúceho tímu Metropolitnej divízie rozhodol v záverečnom dejstve Adam Fox. New Yorku patrí v divízii tretie miesto so stratou štyroch bodov na New Jersey, ktoré má zápas k dobru, no ťahá nepriaznivú sériu. Hurricanes majú napriek prehre isté miesto v play off – vo Východnej konferencii určite získajú voľnú kartu, keďže deviata Florida prehrala s Torontom 2:6. "Panterom" zostáva odohrať desať zápasov a na Carolinu strácajú 21 bodov.