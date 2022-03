Washington s Fehérvárym zvíťazil v Caroline 4:3 sn, rozhodol Ovečkin

sumáre NHL:



Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)



Góly: 11. Stützle (Formenton, C. Brown), 50. Norris (Brännström, C. Brown), 58. Formenton (Zajcev) - 27. Atkinson (Braun, van Riemsdyk). Brankári: Forsberg - Jones, strely na bránku: 36:29, 11.431 divákov.







Carolina Hurricanes - Washington Capitals 3:4 pp a sn (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 6. Jarvis (Lorentz), 28. Trocheck (Bear), 40. Jarvis (Staal, A. Svečnikov) - 8. Kuznecov, 11. Carlson (McMichael, Hathaway), 55. Ovečkin (Bäckström), rozh. nájazd Ovečkin. Brankári: Raanta - Samsonov, strely na bránku: 20:40, 18.680 divákov.







Winnipeg Jets - Boston Bruins 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)



Góly: 43. J. Svečnikov (Schmidt), 44. Ehlers (Connor) - 25. Marchand (DeBrusk, Studnicka), 28. Frederic (Coyle, Smith), 56. Hall (Coyle, McAvoy), 60. McAvoy (Nosek, Coyle). Brankári: Hellebuyck - Ullmark, strely na bránku: 29:45, 14.191 divákov.







Calgary Flames - Buffalo Sabres 0:1 (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)



Gól: 64. Thompson. Brankári: Markström - Tokarski, strely na bránku: 24:34, 16.685 divákov.







Anaheim Ducks - Florida Panthers 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)



Góly: 14. Huberdeau (Duclair, Reinhart), 20. Huberdeau (Barkov, Marchment), 24. Thornton (Acciari, Verhaeghe). Brankári: Gibson - Knight, strely na bránku: 17:42, 12.296 divákov.







San Jose Sharks - Colorado Avalanche 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)



Góly: 40. Viel (Vlasic, Meloche), 54. Balcers (Barabanov, Hertl), 59. Karlsson (Couture) - 11. Kadri (Rantanen, Makar), 15. Helm (Burakovsky), 21. Makar (MacKinnon, Toews), 36. Ničuškin (Makar, MacKinnon), 60. Ničuškin (MacKinnon, Rantanen). Brankári: Sawchenko - Francouz, strely na bránku: 28:29, 13.022 divákov.

Slovák v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 24:02 0 0 0 +2 3 0

New York 19. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Caroliny 4:3 po samostatných nájazdoch a tešili sa zo štvrtého triumfu za sebou. Hrdinom duelu sa stal Alexander Ovečkin, kapitán Capitals sa v 55. minúte svojím 39. gólom sezóny postaral o vyrovnanie na 3:3 a v záverečnom rozstrele bol jediný úspešný exekútor.Ruskému kanonierovi chýba už iba gól, aby vyrovnal ligový rekord Waynea Gretzkého s dvanástou 40-gólovou sezónou v kariére.povedal pre nhl.com na adresu Ovečkina jeho tréner Peter Laviolette. V drese Hurricanes, ktorí prehrali tretí zápas za sebou, dvakrát skóroval Seth Jarvis. Fehérváry počas 24:02 min. na ľade vyslal tri strely, rozdal štyri bodyčeky a pripísal si dve plusky.Líder súťaže Colorado uspel v San Jose 5:3 a slávil tretí úspech v rade. Cale Makar sa na ňom podieľal gólom a dvomi asistenciami, Nathan MacKinnon nazbieral tri asistencie a dva góly hostí strelil Valerij Ničuškin. Obrancovia Avalanche strelili v sezóne dokopy už 52 gólov a len jeden im chýba ku klubovému rekordu z ročníka 1992/93. Makara delí iba jeden gól od vyrovnania klubového rekordu medzi obrancami, ktorý v sezóne 1996/97 vytvoril s 23 presnými zásahmi Lotyš Sandis Ozolinš.Buffalo zvíťazilo v Calgary 1:0 po predĺžení, o triumfe Sabres rozhodol v 64. minúte Tage Thompson. Ten skóroval do prázdnej bránky, keď profitoval z chybnej rozohrávky Jacoba Markströma, ktorý predtým vykryl 33 striel. Oporou hostí bol brankár Dustin Tokarski, ktorý zneškodnil všetkých 24 striel súpera a vychytal druhé čisté konto v NHL. Dosiahol svoju prvú nulu od 16. marca 2014. V drese domácich debutoval švédsky útočník Calle Järnkrok, ktorého Flames získali zo Seattlu.Jonathan Huberdeau dvomi gólmi pomohol Floride k víťazstvu 3:0 nad domácim Anaheimom. Z gólu sa tešil aj veterán Joe Thornton, brankár Panthers Spencer Knight potreboval na svoje prvé čisté konto v profiligovej kariére iba 17 zákrokov.poznamenal Knight, ktorý dosiahol premiérový shutout vo svojom 22. štarte v NHL. "Panteri" vyhrali druhý zápas z troch, ale pre zranenie v dolnej časti tela prišli o oporu defenzívnych radov Aarona Ekblada. Ducks ťahajú už šesťzápasovú sériu prehier a play off sa im vzďaľuje./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/