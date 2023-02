Fehérváryho Washington zvíťazil v Columbuse, Carolina zdolala LA

NHL - výsledky:



New York 1. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Columbusu 4:3 po predĺžení. O triumfe Capitals rozhodol v 26. sekunde extra času Jevgenij Kuznecov. Carolina dokázala v tretej tretine zmazať trojgólové manko a zdolala doma Los Angeles 5:4 po predĺžení.Dvomi gólmi sa pod víťazstvo Washingtonu podpísal obranca Trevor van Riemsdyk. Fehérváry odohral 20:46 min., vyslal tri strely na bránku, inkasoval dve trestné minúty, rozdal tri hity a zblokoval dve strely súpera. Capitals si polepšili v boji o play off, vo Východnej konferencii si poistili pozíciu s prvou voľnou kartou. Pred ôsmym Pittsburghom majú trojbodový a deviatym Buffalom štvorbodový náskok, konkurenti však majú štyri zápasy k dobru.O víťazstve Caroliny nad LA rozhodol v 54. sekunde predĺženia Sebastian Aho. Fínsky center potvrdil streleckú formu, skóroval v piatom zápase za sebou. Brent Burns prispel k výhre gólom a asistenciou, Andrej Svečnikov mal dve asistencie. Kings nestačili ani dva presné zásahy Adriana Kempeho, kapitán Anže Kopitar si pripísal gól a dve asistencie.Montreal bez zraneného slovenského útočníka Juraja Slafkovského podľahol doma Ottawe 4:5. Senators sa začína dariť, natiahli šnúru víťazstiev na štyri zápasy. Víťazný gól strelil 1:18 min. pred koncom riadneho hracieho času Brady Tkachuk. Tim Stützle sa na triumfe hostí podieľal dvomi gólmi a dvomi asistenciami, obranca Thomas Chabot nazbieral tri asistencie. Canadiens nepomohli ani dva presné zásahy Rafaela Harveyho-Pinarda.