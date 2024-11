Washington s vysokým triumfom, Tatar a Slafkovský nebodovali

Pravý krídelník Buffalo Sabres JJ Peterka (číslo 77) skóruje proti brankárovi Calgary Flames Danovi Vladarovi (číslo 80) počas samostatných nájazdov v zápase NHL v Buffale, štát New York, v sobotu 9. novembra 2024. Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - Calgary Flames 3:2 pp a sn (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 2. Benson (Bryson, Power), 14. Thompson (Dahlin, Peterka), rozh. nájazd Peterka - 38. Coronato (Weegar, Coleman), 56. Backlund (Huberdeau, Weegar). Brankári: Luukkonen - Vladař, strely na bránku: 19:26.







Winnipeg Jets - Dallas Stars 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)



Góly: 8. Iafallo (Namestnikov, Perfetti), 11. Kupari (Iafallo), 24. Namestnikov (Pionk, Ehlers), 28. Ehlers (Scheifele, Vilardi) - 59. Hintz (Harley, Dadonov). Brankári: Hellebuyck - Oettinger (30. DeSmith), strely na bránku: 25:33.







Florida Panthers - Philadelphia Flyers 4:3 pp a sn (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 26. Schmidt (Rodrigues, Barkov), 29. Kulikov (Rodrigues, Reinhart), 35. Bennett (Verhaeghe, Mikkola), rozh. nájazd Rodrigues - 5. Farabee (Laughton, Brink), 33. Richard (Konecny, Ristolainen), 50. Hathaway (Laughton, Seeler). Brankári: Bobrovskij - Ersson, strely na bránku: 31:37.







Boston Bruins - Ottawa Senators 2:3 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 25. Zacha (Pastrňák, Zadorov), 26. Marchand (Brazeau, Lindholm) - 20. Norris (Tkachuk, Batherson), 38. Amadio (Gregor, Chabot), 61. Tkachuk. Brankári: Swayman - Ullmark, strely na bránku: 16:34.







Detroit Red Wings - New York Rangers 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



Góly: 14. Kreider (Fox, Panarin), 37. Vesey (Carrick, Jones), 38. Panarin (Zibanejad, Lafreniere), 57. Smith (Fox). Brankári: Husso - Quick, strely na bránku: 37:24.







St. Louis Blues - Washington Capitals 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)



Góly: 8. Perunovich (Kessel, Kyrou) - 1. McMichael (Chychrun), 28. Ovečkin (Protas, Strome), 31. Chychrun (Dubois, Wilson), 43. Ovečkin (Strome, Wilson), 44. Sandin (Sgarbossa, Mangiapane), 51. McMichael (Strome, Carlson), 56. Sgarbossa (Mangiapane, FEHÉRVÁRY), 57. Duhaime (Carlson, Raddysh). Brankári: Binnington - Thompson, strely na bránku: 25:27.







Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)



Góly: 15. Timmins (Benoit, Reaves), 26. Nylander (Knies, Rielly), 29. Marner (Kämpf), 33. Tavares (Marner, Nylander) - 30. Gallagher (Heineman, Hutson). Brankári: Woll - Montembeault, strely na bránku: 27:21.







New York Islanders - New Jersey Devils 3:4 pp (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1)



Góly: 14. Holmström (MacLean), 51. Cholowski (Holmström, Engvall), 53. Nelson (Palmieri, Cyplakov) - 26. J. Hughes (Hamilton, Bratt), 56. Mercer (Cotter, Siegenthaler), 60. Noesen (J. Hughes, Hamilton), 63. J. Hughes (Hamilton). Brankári: Sorokin - Markström, strely na bránku: 22:33.







Nashville Predators - Utah Hockey Club 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



Góly: 3. Forsberg (Josi, Pärssinen), 12. Marchessault (Josi, Stamkos), 32. Forsberg, 59. Nyquist (Marchessault). Brankári: Saros - Ingram, strely na bránku: 21:26.







Colorado Avalanche - Carolina Hurricanes 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)



Góly: 30. Makar, 31. Malinski (MacKinnon, Girard), 36. MacKinnon (Lehkonen, Ludvig), 37. Lehkonen (Rantanen, Toews), 39. Rantanen (Mittelstadt, MacKinnon), 60. Rantanen (MacKinnon) - 10. Drury (Martinook, Staal), 25. Martinook (Jarvis, Walker), 33. Nečas (Jarvis, Svečnikov), 43. Martinook (Nečas, Aho). Brankári: Georgijev - Martin, strely na bránku: 29:31.







Los Angeles Kings - Columbus Blue Jackets 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)



Góly: 25. Gavrikov (Kempe, Kopitar), 27. Foegele (Thomas, Helenius), 41. Moore (Danault), 48. Laferriere (Edmundson, Foegele), 60. Clarke (Kopitar, Kempe) - 14. Voronkov (Danforth), 41. Provorov (Danforth, Fantilli). Brankári: Rittich - Merzlikinš, strely na bránku: 23:26.







Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)



Góly: 25. Pettersson (DeBrusk), 27. Hronek (Blueger, Heinen), 60. Suter (Pettersson, Hughes) - 3. Draisaitl (Hyman, McDavid), 24. Perry (Janmark, Ryan), 25. Arvidsson (Draisaitl, Kulak), 47. Brown (Henrique, Janmark), 48. McDavid (Hyman, Nugent-Hopkins), 49. Kulak (McDavid, Emberson), 52. Brown (Janmark). Brankári: Lankinen (52. Šilovs) - Skinner, strely na bránku: 20:31.



Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 18:58 0 1 1 0 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 08:25 0 0 0 -2 1 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 12:50 0 0 0 -1 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 07:12 0 0 0 0 1 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 10. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry zaznamenal v noci na nedeľu v zámorskej NHL asistenciu. Jeho Washington zvíťazil v St. Louis vysoko 8:1. Z triumfu sa tešil aj Tomáš Tatar, ktorého New Jersey uspelo na ľade New Yorku Islanders 4:3 po predĺžení. Montreal s Jurajom Slafkovským prehral v Toronte 1:4 a Martin Pospíšil s Calgary podľahli na ľade Buffala 2:3 po samostatných nájazdoch. Winnipeg vytvoril nový rekord ligy, keď zdolal Dallas 4:1 a dosiahol štrnáste víťazstvo z prvých pätnástich duelov od začiatku sezóny.Fehérváry si pripísal tretiu asistenciu v ročníku. V 56. minúte našiel ešte v obrannom pásme Andrewa Mangiapaneho, ktorý prešiel až do útočného a pred bránou našiel voľného Michaela Sgarbossu a kanadský útočník dosiahol prvý gól v sezóne. Slovenský obranca odohral 18:58 minúty a okrem asistencie si pripísal aj jednu strelu a jeden hit. Dvoma presnými zásahmi sa blysol kapitán hostí Alexander Ovečkin. Ruský krídelník skóroval osemkrát v uplynulých siedmich stretnutiach a má na konte už 863 gólov. K vyrovnaniu historického rekordu Waynea Gretzkého potrebuje ešte 31 presných zásahov. V drese Capitals bodovalo až 14 hráčov, Dylan Strome mal tri asistencie, Connor McMichael rovnako ako Ovečkin skóroval dvakrát, Jakob Chychrun a Sgarbossa mali bilanciu 1+1.New Jersey dosiahlo tretí triumf za sebou a piaty z predchádzajúcich šiestich stretnutí. Devils pritom na ľade Islanders prehrávali ešte päť minút pred koncom tretej tretiny 1:3. V drese domácich sa presadili Simon Holmström, Dennis Cholowski a Brock Nelson. V 56. minúte však znížil Dawson Mercer a 50 sekúnd pred sirénou vyrovnal Stefan Noesen. V predĺžení rozhodol Jack Hughes. Tatar sa predstavil opäť vo štvrtej formácie, odohral 8:25 minúty a pripísal si jednu strelu a dva mínusové body.Nedarí sa Montrealu, ktorý prehral šiesty duel v rade. V stretnutí v Toronte rozhodli špeciálne tímy. Maple Leafs sa dvakrát presadili v presilovej hre a raz aj v oslabení. Mitch Marner zaznamenal gól a asistenciu a bodoval v ôsmom zápase za sebou. Bilanciu 1+1 mal aj William Nylander. Jediný presný zásah hostí dosiadol Brendan Gallagher. Slafkovský sa nezapísal do kanadského bodovania v treťom stretnutí v rade, strávil na ľade 12:50 minúty a mal jednu "mínusku" a jeden hit.Calgary prehrali na ľade Buffala 2:3 po samostatných nájazdoch. O triumfe Sabres rozhodol v rozstrele John-Jason Peterka, ktorý bol jediný úspešný exekútor. Buffalo zvíťazilo v treťom dueli za sebou. Slovenský útočník Pospíšil sa v drese Flames do kanadského bodovania nezapísal, bodovo naprázdno vyšiel už v dvanástom zápase v rade. Nastúpil v druhom útoku "plameňov", odohral 7:12 minút, vyslal jednu strelu na bránku, zaznamenal jeden bodyček a inkasoval dve trestné minúty za zdržovanie hry.Winnipeg potvrdil pozíciu najlepšieho tímu v lige. Jets z prvých 15 duelov neuspeli len koncom októbra doma proti Torontu (1:4). Proti Dallasu rozhodli o triumfe už po prvých dvoch tretinách, keď si vypracovali štvorgólový náskok. Alex Iafallo a Vladislav Namestnikov zaznamenali zhodne gól a asistenciu. Cole Perfetti mal bilanciu 0+2. Brankár Connor Hellebuyck dosiahol čisté konto proti Coloradu (1:0) a v zápase so Stars inkasoval až 82 sekúnd pred koncom tretej časti. Vytvoril tak nový klubový rekord bez inkasovaného gólu na 191:47 minúty. Prekonal výkon českého brankára Ondřeja Pavelca (187:05 v sezóne 2014/15).New York Rangers triumfoval na ľade Detroitu 4:1. Výrazný podiel mal na tom brankár Jonathan Quick, ktorý zaznamenal 37 zákrokov. Pre 38-ročného Američana to bolo 61. čisté konto v profiligovej kariére a aspoň jeden shutout dosiahol v 17 sezónach v rade. Artemij Panarin mal bilanciu 1+1 a Adam Fox dosiahol dve asistencie.Neinkasoval ani Juuse Saros, ktorý pomohol k víťazstvu Nashvillu nad Utahom po výsledku 4:0. Fínsky brankár predviedol 26 úspešných zárkokov, dosiahol druhé čisté konto v ročníku a 25. v kariére. Filip Forsberg a Jonathan Marchessault zaznamenali po dva góly, kapitán Roman Josi mal dve asistencie. Predators uspeli po troch dueloch a už nie sú najhorším tímom súťaže, keď sa posunuli z 32. na 28. miesto.