Washington triumfoval v Montreale 4:2, natiahol víťaznú sériu

NHL-výsledky:



Montreal - Washington 2:4, Florida - San Jose 3:1, Detroit - Colorado 1:2, Ottawa - Nashville 3:1, Pittsburgh - Toronto 5:2, LA Kings - Minnesota 4:1, Edmonton - St. Louis 4:2



New York 8. decembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so Slovákom Martinom Fehérvárym vyhrali v noci na nedeľu v zámorskej NHL na ľade Montrealu 4:2. Capitals tak bodovali v siedmom zápase za sebou a zvíťazili v deviatom dueli po sebe na ľade súpera. V drese domácich sa predstavil útočník Juraj Slafkovský, on ani Fehérváry nebodovali.Florida zdolala San Jose 3:1, pre trénera "panterov" Paula Mauricea to bol 111 víťazný zápas v tomto klube. Upevnil si tak svoju pozíciu v klubovej histórii, keď sa po triumfe osamostatnil na čele historického poradia v tejto štatistike. Predtým viedol so 110 víťazstvami spolu s Jacquesom Martinom.Edmonton si pripísal piaty triumf v šiestom zápase, tentoraz zdolal St. Louis 4:2. Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu, Leon Draisaitl zaznamenal dve asistencie.Pittsburgh zdolal doma Toronto 5:2, Bryan Rust a Rickard Rakell zaznamenali gól a asistenciu. Rustovi prihral na gól Sidney Crosby, bola to jeho 1023. asistencia v NHL, čím vyrovnal zápis Gordieho Howea (1023 s Detroitom Red Wings) v počte asistencií v jednom tíme.Ottawa si pripísala štvrtý triumf v šiestom zápase, doma zdolala Nashville 3:1. Jej brankár Linus Ullmark predviedol 37 úspešných zákrokov, Tim Stützle mal dve asistencie.