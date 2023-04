Washington ukončil spoluprácu s trénerom Lavioletteom

Washington 15. apríla (TASR) - Klub hokejovej NHL Washington Capitals ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Petrom Lavioletteom, ktorému sa nepodarilo postúpiť s tímom do play off. Informoval o tom generálny manažér Brian MacLellan.



"Sme vďační Petrovi za jeho trojročnú prácu pre našu organizáciu. Peter je prvotriedny človek, ktorý poctivo reprezentoval náš klub a previedol náš tím mnohými zložitými okolnosťami počas svojho pôsobenia v pozícii hlavného trénera. Prajeme mu všetko dobré do budúcnosti," uviedol MacLellan.



Laviolette viedol Caps tri sezóny, predtým s nimi dvakrát dokázal postúpiť do vyraďovacej fázy. Súčasťou tímu z hlavného mesta USA je aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý v skončenej základnej časti odohral 67 zápasov s bilanciou 6 gólov a 10 asistencií.