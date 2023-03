Washington v zostave s Fehérvárym vyhral nad Buffalom 5:4 pp a sn

výsledky - NHL:



Anaheim - NY Islanders 3:6, St. Louis - Minnesota 5:8, Toronto - Colorado 1:2 pp a sn, Washington - Buffalo 5:4 pp a sn



New York 16. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v noci na štvrtok v zápase NHL proti Buffalu Sabres 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil v druhej sérii T. J. Oshie. Za domácich nastúpil aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý odohral 25:22 minúty a bol druhý najvyťaženejší hráč svojho tímu.Desať minút pred koncom riadneho hracieho času ešte vyhrávali hostia v pomere 4:2. O kontaktný gól sa však postaral hviezdny Alexander Ovečkin a Tom Wilson poslal domácich do predĺženia 68 sekúnd pred koncom. Fehérváry si v zápase pripísal jednu strelu na bránku, päť hitov a zablokoval jednu strelu.Víťazstvo na ľade súpera dokázali naopak udržať New York Islanders, ktorí zdolali Anaheim Ducks 6:3. Štyri body si v ich drese pripísal Kyle Palmieri, ktorý vyrovnal v 13. minúte na 1:1 a pridal tri asistencie. Domáci pritom v zápase dvakrát viedli, no po góle Kevina Shattenkirka na 2:1 skóroval päťkrát bez prerušenia ich súper.Samostatné nájazdy rozhodli aj duel medzi Torontom a Coloradom, ktorý vyhrali hostia 2:1. Dosiahli tak tretí triumf za sebou a strojcom och jediného úspešného nájazdu bol v druhej sérii ťahúň tímu Nathan MacKinnon. V bránke domácich sa blysol Iľja Samsonov s 94,4-percentnou úspešnosťou zákrokov.Trinásťgólovú prestrelku na ľade St. Louis Blues vyhrali hostia z Minnesoty 8:5. Až päť z ôsmich gólov pridali v prostrednom dejstve a v tabuľke Centrálnej divízie sa priblížili k vedúcemu Dallasu na rozdiel jedného bodu. Domácim nepomohol ani hetrik Pavla Buchneviča a hostia bodovali v 14. zápase za sebou, čím stanovili nový klubový rekord.