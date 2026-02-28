< sekcia Šport
Washington v zostave s Fehérvárym zdolal Vegas 3:2, tri body Duboisa
Dubois sa dvakrát strelecky presadil v priebehu 2:34 min na začiatku druhej tretiny a pridal aj asistenciu.
Autor TASR
New York 28. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vyhrali v zámorskej NHL tretí duel za sebou. V noci na sobotu zdolali doma Vegas Golden Knights 3:2, dvoma gólmi k tomu prispel Pierre-Luc Dubois.
Dubois sa dvakrát strelecky presadil v priebehu 2:34 min na začiatku druhej tretiny a pridal aj asistenciu. Capitals tak viedli pred treťou tretinou o tri góly a hostia v záverečnej perióde už iba skorigovali skóre. Fehérváry bol s minutážou 22:04 druhý najvyťaženejší korčuliar svojho tímu, v štatistikách mu svietil plusový bod, dva hity a až päť blokov, najviac v zápase. Mitch Marner z Vegas mal asistenciu a bol to jeho 800. bod v NHL (237+563), český útočník Tomáš Hertl zaokrúhlil gólom svoj bodový zápis v profilige na 600 (275+325).
Buffalo bodovalo ôsmykrát v sérii na ľade súpera, keď na Floride vyhralo 3:2. Alex Tuch zaznamenal dva body za gól a asistenciu, brankár Alex Lyon predviedol 28 úspešných zákrokov. Hráči Utahu ukončili šesťzápasovú víťaznú šnúru Minnesoty, doma uspeli 5:2. Gólom a dvoma asistenciami k tomu prispel Clayton Keller. Anaheim otočil skóre domáceho stretnutia s Winnipegom z 1:3 na 5:4 po predĺžení, v extra čase rozhodol Chris Kreider.
NHL - výsledky:
Florida - Buffalo 2:3, Washington - Vegas 3:2, Utah - Minnesota 5:2, Anaheim - Winnipeg 5:4 pp
