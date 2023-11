Washington v zostave s Fehérvárym zvíťazil na ľade Los Angeles 2:1

výsledky NHL:



Columbus - Montreal 2:4 /za hostí Slafkovský 0+1/

New York Rangers - Detroit 3:2

Los Angeles Kings - Washington 1:2

New York 30. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na štvrtok v NHL asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Columbusu 4:2. Krídelník Canadiens odohral 15:16 min, na bránku domácich vyslal dve strely a pripísal si aj jeden hit. Washington v zostave s obrancom Martinom Fehérvárym uspel na ľade Los Angeles 2:1.Montreal v prvej tretine dvakrát prehrával, no vždy dokázal odpovedať.povedal tréner "Habs" Martin St. Louis.Slafkovský sa v 34. minúte podieľal na vyrovnávajúcom góle na 2:2, ktorého autorom bol Cole Caufield. Slovenský útočník vybojoval puk v obrannom pásme, vyslal do brejku na pravej strane Christiana Dvoraka, jeho strelu brankár zneškodnil, no na Caufieldovu dorážku už nestačil. Pre Slafkovského to bola piata asistencia v sezóne, po 22 zápasoch má na konte sedem bodov (2+5). Podľa viacerých zámorských médií odohral Slafkovský vydarený zápas. Pochválil ho aj spoluhráč Caufield, ktorý v uplynulom období nastupuje so slovenským krídelníkom v jednom útoku.O triumfe Habs rozhodol v 58. minúte Joel Armia, do prázdnej bránky spečatil výsledok obranca Gustav Lindström.komentoval výkon svojho tímu pre nhl.com tréner domácich Pascal Vincent.Washingtonu zariadil dva body proti Los Angeles center Connor McMichael (1+1), rovnakú bilanciu mal aj Anthony Mantha. Oporou Capitals bol brankár Charlie Lindgren, ktorý sa blysol 38 úspešnými zákrokmi. Fehérváry si počas 20:47 min. na ľade pripísal plusový bod a rozdal tri hity. Kings ukončili sériu piatich triumfov.New York Rangers zvíťazili nad Detroitom 3:2 vďaka gólu Jimmyho Veseyho z 56. minúty. Hostí dlho držal v hre o body brankár Ville Husso, ktorý vykryl 38 striel.