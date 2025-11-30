< sekcia Šport
Washington v zostave s Fehérvárym zvíťazil na ľade New Yorku Islanders
Dvoma gólmi prispel k triumfu hostí Tom Wilson, Fehérváry odohral 17:18 min.
Autor TASR
New York 30. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v nedeľňajšom dueli NHL na ľade New Yorku Islanders 4:1. Dvoma gólmi prispel k triumfu hostí Tom Wilson, Fehérváry odohral 17:18 min.
NHL- nedeľa:
New York Islanders - Washington 1:4
