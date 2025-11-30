Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Washington v zostave s Fehérvárym zvíťazil na ľade New Yorku Islanders

.
Obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry (42) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase NHL. Foto: TASR/AP

Dvoma gólmi prispel k triumfu hostí Tom Wilson, Fehérváry odohral 17:18 min.

Autor TASR
New York 30. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v nedeľňajšom dueli NHL na ľade New Yorku Islanders 4:1. Dvoma gólmi prispel k triumfu hostí Tom Wilson, Fehérváry odohral 17:18 min.

NHL- nedeľa:

New York Islanders - Washington 1:4
.

