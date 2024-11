Washington vyhral na ľade Colorada, Calgary vynulovalo Nashville

NHL - výsledky:



Columbus - Pittsburgh 6:2, Calgary - Nashville 2:0, Colorado - Washington 2:5, Utah - Vegas 2:4, Anaheim - Detroit 6:4

New York 16. novembra (TASR) - Hokejisti Calgary Flames v zostave so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom vyhrali v zámorskej NHL nad Nashvillom 2:0. Pospíšil mal štyri strely, no šnúru bez kanadského bodu natiahol už na 15 zápasov. Uspel aj Washington s obrancom Martinom Fehérvárym, na ľade Colorada triumfoval 5:2.Hviezdou večera v Calgary bol domáci brankár Dustin Wolf, ktorý zneškodnil všetkých 29 striel súpera a pripísal si premiérové čisté konto v NHL. Strelecky sa presadili Daniil Miromanov a Blake Coleman. Pospíšil nastúpil na krídle formácie s Nazemom Kadrim a Andrejom Kuzmenkom, odohral 12:32 min s plusovým bodom, štyrmi hitmi a dvoma trestnými minútami za hrubosť. Pospíšil naposledy bodoval ešte 13. októbra na ľade Edmontonu.Washington zastavil trojzápasovú víťaznú šnúru Colorada, pod triumf 5:2 sa dvoma zásahmi podpísal Connor McMichael. Fehérváry strávil na ľade takmer 20 minút s dvoma bodyčekmi a jednou zblokovanou strelou. Nathan MacKinnon prvýkrát v sezóne nebodoval v domácom stretnutí "lavín", jeho séria sa zastavila na čísle 11. Debut v NHL si v bránke Colorada odkrútil Trent Miner, ktorý na začiatku druhej tretiny po góle hostí na 3:1 vystriedal Justusa Annunena.Columbus vyhral nad Pittsburghom 6:2 a ukončil sériu šiestich prehier. Zach Werenski a Dmitrij Voronkov k tomu prispeli zhodne gólom a asistenciou. Rovnakú bilanciu v drese hostí mal Anthony Beauvillier. Utah prehral doma s Vegas 2:4, po dva góly za hostí zaznamenali William Karlsson i Tomáš Hertl. Anaheim zdolal Detroit 6:4, keď sa tromi bodmi (1+2) prezentoval obranca domácich Olen Zellweger.