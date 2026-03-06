< sekcia Šport
Washington vymenil dlhoročnú oporu obrancu Carlsona do Anaheimu
Tridsaťšesťročný Carlson, ktorý bol spoluhráčom Martina Fehérváryho, nazbieral v tejto sezóne 46 bodov (10+36) v 55 zápasoch.
Autor TASR
New York 6. marca (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Washington Capitals vymenil obrancu Johna Carlsona do Anaheimu Ducks za podmienený výber v prvom kole draftu 2026 a výber v treťom kole draftu 2027. Informáciu priniesol oficiálny web profiligy, výmena sa uskutočnila deň pred uzávierkou prestupov.
V prípade, že sa Ducks neprebojujú do play off, budú si môcť ponechať výber v prvom kole draftu 2026, ale Capitals musia prenechať prvokolový výber v roku 2027.
Tridsaťšesťročný Carlson, ktorý bol spoluhráčom Martina Fehérváryho, nazbieral v tejto sezóne 46 bodov (10+36) v 55 zápasoch. Skúsený Američan zarába 8 miliónov dolárov ročne, ale pod zmluvou je posledný rok a po sezóne sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom. Carlson v júni 2018 podpísal s Capitals osemročný kontrakt v celkovej hodnote 64 miliónov dolárov.
Carlsona draftovali Capitals v roku 2008 v prvom kole z 27. miesta. Americký obranca strávil v drese Washingtonu celú doterajšiu kariéru, debutoval v sezóne 2009/2010. Carlson je lídrom klubových rekordov ako obranca v počte gólov (166), asistencií (605), bodov (771), presilovkových bodov (273) a odohratých zápasov (1143). V play off nazbieral 78 bodov (21+57) v 137 zápasoch a v roku 2018 pomohol Capitals k doteraz jedinému zisku Stanleyho pohára v klubovej histórii.
„John Carlson prináša do nášho tímu vodcovské schopnosti, charakter, vysoké hokejové IQ a kvalitu,“ povedal pre nhl.com generálny manažér Anaheimu Pat Verbeek. „Sme veľmi radi, že sme získali víťaza Stanley Cupu, ktorý vystuží našu zostavu a výrazne nám môže pomôcť v boji o play off,“ dodal.
Ducks (34-24-3) sú druhí v Atlantickej divízii, len jeden bod za Vegas Golden Knights. Anaheim sa snaží dostať sa do play off prvýkrát od sezóny 2017/2018. Capitals (31-25-7) sú až piati v Metropolitnej divízii, keď na play off strácajú štyri body. Okrem Carlsona vymenil Washington aj útočníka Nica Dowda, ktorý sa sťahoval do Vegas za mladého brankára Jespera Vikmana, výber v 2. kole draftu 2029 a v 3. kole 2027.
V prípade, že sa Ducks neprebojujú do play off, budú si môcť ponechať výber v prvom kole draftu 2026, ale Capitals musia prenechať prvokolový výber v roku 2027.
Tridsaťšesťročný Carlson, ktorý bol spoluhráčom Martina Fehérváryho, nazbieral v tejto sezóne 46 bodov (10+36) v 55 zápasoch. Skúsený Američan zarába 8 miliónov dolárov ročne, ale pod zmluvou je posledný rok a po sezóne sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom. Carlson v júni 2018 podpísal s Capitals osemročný kontrakt v celkovej hodnote 64 miliónov dolárov.
Carlsona draftovali Capitals v roku 2008 v prvom kole z 27. miesta. Americký obranca strávil v drese Washingtonu celú doterajšiu kariéru, debutoval v sezóne 2009/2010. Carlson je lídrom klubových rekordov ako obranca v počte gólov (166), asistencií (605), bodov (771), presilovkových bodov (273) a odohratých zápasov (1143). V play off nazbieral 78 bodov (21+57) v 137 zápasoch a v roku 2018 pomohol Capitals k doteraz jedinému zisku Stanleyho pohára v klubovej histórii.
„John Carlson prináša do nášho tímu vodcovské schopnosti, charakter, vysoké hokejové IQ a kvalitu,“ povedal pre nhl.com generálny manažér Anaheimu Pat Verbeek. „Sme veľmi radi, že sme získali víťaza Stanley Cupu, ktorý vystuží našu zostavu a výrazne nám môže pomôcť v boji o play off,“ dodal.
Ducks (34-24-3) sú druhí v Atlantickej divízii, len jeden bod za Vegas Golden Knights. Anaheim sa snaží dostať sa do play off prvýkrát od sezóny 2017/2018. Capitals (31-25-7) sú až piati v Metropolitnej divízii, keď na play off strácajú štyri body. Okrem Carlsona vymenil Washington aj útočníka Nica Dowda, ktorý sa sťahoval do Vegas za mladého brankára Jespera Vikmana, výber v 2. kole draftu 2029 a v 3. kole 2027.