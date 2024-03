Washington vymenil Kuznecova do Caroliny

New York 8. marca (TASR) - Ruský útočník Jevgenij Kuznecov sa stal novou posilou Caroliny Hurricanes. Jeho doterajší zamestnávateľ Washington Capitals ho vymenil v deň prestupovej uzávierky za voľbu v 3. kole draftu 2025.



Capitals si ponechali 50 percent z hráčovho platu, Kuznecov má ešte rok platnú zmluvu s hodnotou 7,8 milióna amerických dolárov. Tridsaťjedenročný Rus sa v priebehu tejto sezóny prihlásil 5. februára do asistenčného programu NHL/NHLPA. Začiatkom marca začal trénovať a Capitals ho cez waiver listinu poslali do Hershey v AHL.



V tomto ročníku odohral 43 zápasov, v ktorých zaznamenal šesť gólov a 17 bodov. V 723 dueloch v profilige strelil 171 gólov a zaznamenal 568 bodov. V roku 2018 získal s Washingtonom Stanleyho pohár.