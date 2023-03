Washington vymenil útočníka Johanssona do Minnesoty

Washington 1. marca (TASR) - Klub zámorskej NHL Washington Capitals vymenil švédskeho útočníka Marcusa Johanssona do Minnesoty Wild. Získal za neho výber v 3. kole draftu 2024.



Pre 32-ročného Johanssona ide o siedmu zmenu pôsobiska v NHL. Washington ho draftoval v roku 2009 a v jeho organizácii pôsobil do roku 2017. Následne hral aj za New Jersey, Boston, Buffalo, Minnesotu a Seattle. Do tímu Capitals sa vrátil približne pred rokom takisto v závere prestupového obdobia. Počas svojho prvého pôsobenia v Minnesote nazbieral v 39 zápasoch sezóny 2020/2021 celkovo 14 kanadských bodov (6+8). V základnej časti NHL doteraz odohral 813 duelov s bilanciou 157 gólov a 278 asistencií.