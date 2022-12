Washington zaradil Fehérváryho na listinu zranených hráčov

Washington 5. decembra (TASR) - Slovenského hokejového obrancu Martina Fehérváryho zaradil klub zámorskej NHL Washington Capitals na listinu zranených hráčov. Pre problémy v hornej časti tela bude chýbať minimálne tri zápasy, vrátiť by sa mohol 12. decembra v zápase proti Winnipegu Jets.



Dvadsaťtriročný Fehérváry sa zranil v noci na nedeľu v dueli Capitals proti Calgary (2:5). V druhej tretine zamieril do šatne po strete s útočníkom "plameňov" Milanom Lucicom a na ľad sa už nevrátil. Podľa The Athletic opustil šatňu s popruhom na ľavej ruke, čo signalizuje pravdepodobne problémy s ramenom.



Fehérváry nastúpil v prebiehajúcom ročníku doteraz vo všetkých 26 zápasoch Washingtonu a zaznamenal štyri body za dva góly a rovnaký počet asistencií. V štatistike "hitov" má na konte číslo 83, čo je druhý najvyšší počet v tíme Washingtonu.