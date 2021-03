Washington zastavil víťaznú šnúru Islanders, Ovečkin prekonal Esposita

výsledky NHL:

Pittsburgh - Boston 1:2

Washington - New York Islanders 3:1

New Jersey - Buffalo 3:2

Detroit - Carolina 4:2

Minnesota - Arizona 3:0

Dallas - Tampa Bay 3:4 pp a sn

Colorado - Anaheim 8:4

New York 17. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu so Slovákmi Zdenom Chárom a Richardom Pánikom zdolali v noci na stredu v zámorskej NHL New York Islanders 3:1. Capitals zastavili víťazné ťaženie "ostrovanov", tí predtým vyhrali deväť zápasov v rade a bodovali v dvanástich dueloch v sérii.Gólom a asistenciou prispel k triumfu kapitán Alexander Ovečkin. Ruský kanonier strelil už svoj 718. gól v profiligovej kariére a osamostatnil sa na šiestom mieste v historickej tabuľke strelcov, keď prekonal legendárneho Phila Esposita (717). Už iba 13 presných zásahov mu chýba, aby dostihol Marcela Dionna na piatej priečke. Ovečkin sa navyše stal iba druhým aktívnym hráčom a celkovo 35. v histórii NHL, ktorý pokoril hranicu 1300 bodov. Na konte má momentálne 1301 bodov v 1177 zápasoch základnej časti.V repríze vlaňajšieho finále play off Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila nad domácim Dallasom s Andrejom Sekerom 4:3 po samostatných nájazdoch. Boston uspel na ľade Pittsburghu 2:1, Slovák Jaroslav Halák bol iba na striedačke, v bránke Bruins dostal šancu Čech Daniel Vladař, ktorý pri svojom premiérovom profiligovom štarte zneškodnil 34 striel súpera.Divoký priebeh mal duel v Denveri, kde Colorado po prvej tretine prehrávalo s Anaheimom 2:4, no nakoniec súboj otočilo a triumfovalo 8:4.