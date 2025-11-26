Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Washington zdolal Atlantu 132:113 a ukončil 14-zápasovú sériu prehier

.
Basketbalista Washingtonu Wizards CJ McCollum (3) a hráč Atlanty Hawks Zaccharie Risacher (10) počas zápasu zámorskej basketbalovej NBA Washington Wizards - Atlanta Hawks vo Washingtone v utorok 25. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Osobným sezónnym maximom 46 bodov sa prezentoval C.J. McCollum.

TASR
,aktualizované 
New York 26. novembra (TASR) - Basketbalisti Washingtonu Wizards ukončili v zámorskej NBA svoju 14-zápasovú sériu prehier. V noci na stredu zdolali doma Atlantu 132:113, keď sa osobným sezónnym maximom 46 bodov prezentoval C.J. McCollum. Lakers vyhrali v losangeleskom derby nad Clippers 135:118, Luka Dončič k tomu prispel 43 bodmi.

Washington je spolu s Indianou najhorší tím ligy s bilanciou 2-15. Proti Atlante dosiahol prvé domáce víťazstvo v sezóne. „Odviedli sme dnes dobrú prácu. V tomto ročníku sme prehrali niekoľko tesných zápasov a prevládalo sklamanie, verím, že sa to zlepší,“ povedal pre zámorské médiá McCollum, ktorý premenil 10 z 13 trojkových pokusov a vyrovnal tak klubový rekord Trevora Arizu.

Orlando dominovalo na palubovke Philadelphie, pod jasný triumf 144:103 sa Anthony Black podpísal 31 bodmi. Nemecký reprezentant Franz Wagner pridal 21. Magic viedli už po dvoch štvrtinách 86:60 a prekonali klubový rekord v počte nastrieľaných bodov za polčas. Doterajšie maximum bolo 83 bodov v druhom polčase proti Denveru v roku 1990.



NBA - výsledky:

Washington - Atlanta 132:113, Philadelphia - Orlando 103:144, LA Lakers - LA Clippers 135:118
.

