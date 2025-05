Washington zdolal Carolinu 3:1 a vyrovnal stav série na 1:1

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



Washington Capitals - Carolina Hurricanes 3:1



/stav série: 1:1/







semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 4:5 pp



/stav série: 0:2/





New York 9. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v noci na piatok v druhom zápase 2. kola play off NHL nad Carolinou 3:1. Capitals tak vyrovnali stav série semifinále Východnej konferencie s Hurricanes na 1:1. Vegas Golden Knights podľahli v druhom semifinále Západnej konferencie Edmontonu 4:5 po predĺžení a v sérii prehrávajú 0:2, o triumfe Oilers rozhodol v 76. minúte Leon Draisaitl...Washington sa ujal vedenia v 23. minúte, keď sa presadil Connor McMichael. Na začiatku záverečnej tretiny zvýšil John Carlson v presilovke na 2:0. Shayne Gostisbehere síce v početnej výhode znížil, no Tom Wilson pri power play hostí spečatil triumf Washingtonu. Oporou domácich bol brankár Logan Thompson, ktorý vykryl 27 striel.