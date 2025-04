Washington zdolal Carolinu po nájazdoch, Fehérváry s dvoma pluskami

výsledky NHL:



Boston - Chicago 2:5,

Columbus - Buffalo 3:2,

Florida - Detoit 4:1,

New York Islanders - New York Rangers 2:9,

Washington - Carolina 5:4 pp a sn,

Dallas - Winnipeg 0:4,

Colorado - Vancouver 1:4,

Utah - Nashville 3:4 pp a sn,

Los Angeles - Anaheim 5:1 v 3. tretine,

Vegas - Seattle 2:1 v 3. tretine

postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, New Jersey



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles

New York 11. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave s Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na piatok v NHL nad Carolinou 5:4 po nájazdovom rozstrele. Slovenský obranca odohral 21:34 minút a zaznamenal dva plusové body. O triumfe Capitals rozhodol najazd Luca Duboisa z prvej série.Pred začiatkom zápasu si v Capital One aréne počas slávnostného ceremoniálu pripomenuli historický míľnik Alexandra Ovečkina. Kapitán Washingtonu vsietil v nedeľu na ľade New Yorku Islanders rekordný 895. gól v základnej časti profiligy. V dueli proti Caroline pribudla Ovečkinovi do štatistík asistencia. Fehérváry vyslal na bránku Hurricanes jednu strelu a prezentoval sa dvoma bodyčekmi.V newyorskom derby triumfovali Rangers na ľade Islanders presvedčivo 9:2 a udržali si teoretickú šancu na postup do play off. Na pozíciu druhej voľnej karty vo Východnej konferencii strácajú šesť bodov rovnako ako Columbus, ktorý otočil zápas s Buffalom a zvíťazil 3:2. Po dva góly Rangers vsietili Artemij Panarin a Brett Berard. Panarin pridal aj asistenciu. Brad Marchand strelil svoj prvý gól v drese Floridy, ktorá zdolala Detroit 4:1.