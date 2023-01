Washington zdolal Columbus 1:0, hetriky Pastrňáka a Connora

výsledky NHL:



Winnipeg - Vancouver 7:4, Dallas - Florida 5:1, Washington - Columbus 1:0, Arizona - Pittsburgh 1:4, Chicago - Calgary 4:3 pp, Minnesota - St. Louis 0:3, Philadelphia - Toronto 2:6, Anaheim - Boston 1:7

New York 9. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zdolali v nočnom zápase NHL Columbus 1:0. V akcii bol aj útočník Adam Ružička, ktorého Calgary prehralo na ľade Chicaga 3:4 po predĺžení. V noci na pondelok sa zrodili dva hetriky, David Pastrňák pomohol tromi gólmi a asistenciou k suverénnemu triumfu Bostonu na ľade Anaheimu 7:1 a Kyle Connor sa tromi presnými zásahmi podieľal na víťazstve Winnipegu nad Vancouverom 7:4.Jediný gól súboja Washington - Columbus vsietil už v 3. minúte domáci obranca Erik Gustafsson. Brankár Darcy Kuemper zneškodnil všetkých 38 striel hostí a dosiahol štvrté čisté konto v sezóne, tretie za uplynulých 10 štartov. Tohtosezónnu premiéru v NHL absolvovali skúsení útočníci Nicklas Bäckström a Tom Wilson, ktorí sa vrátili do zostavy Capitals po operáciách. Fehérváry nastúpil v tretej obrannej dvojici s Alexandrom Alexejevom, odohral 17:44 min., vyslal jednu strelu na bránku, rozdal štyri bodyčeky a zblokoval dve strely súpera.O víťazstve Chicaga nad Calgary rozhodol gól Maxa Domiho na začiatku druhej minúty predĺženia. Nemecký útočník v službách Blackhawks Lukas Reichel strelil prvý gól v profiligovej kariére, ku ktorému pridal aj dve asistencie. "Jastrabi" uspeli, hoci druhýkrát za sebou nastúpili bez zraneného ofenzívneho lídra Patricka Kanea. Ružička odohral vo štvrtom útoku "plameňov" 7:52 min a pripísal si mínusový bod.