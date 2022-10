Washington zdolal Montreal, Fehérváry i Slafkovský s plusovým bodom

výsledky NHL:



Boston - Arizona 6:3,

New Jersey - Detroit 2:5,

Pittsburgh - Tampa 6:2,

Toronto - Ottawa 3:2,

Washington - Montreal 3:1,

NY Islanders - Anaheim 7:1,

Dallas - Nashville 5:1,

Minnesota - Los Angeles 6:7,

St. Louis - Columbus 5:2,

Philadelphia - Vancouver 3:2,

Buffalo - Florida 3:4,

Edmonton - Calgary 3:4,

San Jose - Chicago 2:5,

Seattle - Vegas 2:5

New York 16. októbra (TASR) - Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NHL nad Montrealom v zostave s Jurajom Slafkovským 3:1 a dosiahli prvý triumf v sezóne. Obaja Slováci zaznamenali plusový bod. Všetky góly padli v druhej tretine.Washington prehrával po úvodnom dejstve 0:1, no v druhom vďaka trom gólom v priebehu necelých šiestich minút otočil skóre. Fehérváry odohral 19:41 min, Slafkovský mal minutáž 12:41. New Jersey s Tomášom Tatarom prehralo s Detroitom 2:5, slovenský útočník si pripísal mínusový bod. Na trestnej lavici si odsedel štyri minúty a pri jeho prvom treste zvýšil Dylan Larkin na 4:2.Tampa s Erikom Černákom podľahla na ľade Pittsburghu 2:6. Slovenský zadák strávil na ľade 20:42 min a do štatistík mu pribudli dve mínusky. New York Islanders deklasovali Anaheim 7:1, Pavol Regenda odohral za hostí 11:30 min a mal dva mínusové body. Calgary bez Adama Ružicku zvíťazilo v Edmontone 4:3.Hráči Floridy uspeli aj vo svojom druhom zápase nového ročníka profiligy. V sobotnom dueli vyhrali na ľade Buffala 4:3. Víťazný gól zaznamenal v druhej tretine v presilovke obranca Brandon Montour. Dvoma bodmi sa v drese víťazov prezentovali Matthew Tkachuk (1+1) i Aleksander Barkov (0+2).