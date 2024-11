Washington zdolal Nashville 3:2, Fehérváry zaznamenal asistenciu

Center Washington Capitals Connor McMichael (24) oslavuje svoj gól počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL proti Nashville Predators, v stredu 6. novembra 2024 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Washington - Nashville 3:2 /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1/,

Chicago - Detroit 1:4,

Edmonton - Vegas 2:4

New York 7. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry zaznamenal v noci na štvrtok v zámorskej NHL asistenciu. Dvadsaťpäťročný obranca sa podieľal na víťaznom góle Alexandra Ovečkina, ktorý rozhodol o triumfe Washingtonu nad Nashvillom 3:2. Do zostavy Edmontonu sa vrátil Connor McDavid, no kapitán tímu nebodoval a Oilers prehrali s Vegas 2:4.Fehérváry v 51. minúte nahodil puk za bránu súpera, Ovečkinovu strelu najprv zblokovali obrancovia súpera, ale potom Dylan Strome spoza brány našiel ruského kanoniera a ten zamieril presne do ľavého horného rohu. Kapitán Capitals sa presadil v piatom stretnutí v rade a dosiahol už 861. presný zásah. K vyrovnaniu historického rekordu Waynea Gretzkého potrebuje ešte 33 gólov. Slovenský obranca odohral 20:09 minúty a okrem druhej asistencie v ročníku si pripísal aj dve strely a štyri hity. Fehérváry bol aj blízko k premiérovému gólu v tejto sezóne, keď bol v úvode druhej časti sám pred odkrytou bránkou Juuseho Sarosa, ale netrafil puk. Washington vyhral siedmy domáci duel v rade a deviaty z celkovo dvanástich zápasov od začiatku ročníka. Predators prehrali štvrté z uplynulých piatich stretnutí a v tabuľke ligy sú na predposlednom 31. mieste.Edmonton neuspel v druhom stretnutí v rade, keď nestačil doma na Vegas. Oilers nepomohol ani návrat McDavida, ktorý pre zranenie členka vynechal predchádzajúce tri zápasy svojho tímu. Finalista uplynulej sezóne pritom odpovedal na gól Jacka Eichela dvoma presnými zásahmi v druhej časti, presadili sa Brett Kulak a Zach Hyman. Hrdinom stretnutia bol však Noah Hanifin. Americký obranca najprv v 51. minúte vyrovnal počas presilovej hry na 2:2 a 49 sekúnd pred koncom tretej časti rozhodol o triumfe hostí. Eichel mal bilanciu 1+2 a Ivan Barbašev si pripísal tri asistencie. Vegas dosiahol prvé víťazstvo v sezóne na ľade súpera.Hráči Detroitu uspeli v Chicagu 4:1. Výrazný podiel na triumfe Red Wings mali kapitán Dylan Larkin a Alex DeBrincat, ktorí si zhodne pripísali gól a asistenciu. Prvý presný zásah v ročníku dosiahol Joe Veleno a výsledok potvrdil Andrew Copp. Za Blackhawks namieril presne len Nick Foligno.