Ovečkin má na konte už 723 gólov, Sheary: Najnebezpečnejší hráč ligy

NHL - sumáre:



WASHINGTON CAPITALS - NEW JERSEY DEVILS 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)



Góly: 6. Ovečkin (Kuznecov), 12. Bäckström (Wilson, Sheary), 48. Sheary (Wilson), 57. Ovečkin (Kuznecov, Oshie). Brankári: Samsonov - Wedgewood, strely na bránku: 31:24, bez divákov.





ST. LOUIS BLUES - ANAHEIM DUCKS 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)



Góly: 51. O'Reilly (Scandella, Krug) – 23. Steel (Silfverberg), 40. Jones (Getzlaf), 59. Grant (Fowler), 60. Rakell. Brankári: Binnington - Gibson, strely na bránku: 34:24, bez divákov.





ARIZONA COYOTES - SAN JOSE SHARKS 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)



Góly: 7. Dvorak (Garland, Fischer), 39. Schmaltz (Ljubuškin, Ekman-Larsson), 48. Dvorak, 50. Hunt (Crouse, Brassard), 50. Kessel (Keller, Ekman-Larsson) – 22. Hertl (Karlsson), 53. Marleau (Ferraro, Meier). Brankári: Hill - Jones, strely na bránku: 28:22, 3007 divákov.





CALGARY FLAMES - WINNIPEG JETS 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)



Góly: 47. Lucic (Backlund, Hanifin), 59. Tkachuk (Lindholm, Hanifin) – 10. Wheeler (Šťastný, Connor), 26. Connor (Poolman), 55. Šťastný (Wheeler, Scheifele). Brankári: Markström - Hellebuyck, strely na bránku: 27:29, bez divákov.

Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Washington) 17:34 0 0 0 +2 2 2



Richard Pánik (Washington) 10:04 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty.

Washington 27. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v domácom zápase NHL nad New Jersey 4:0. V drese Capitals nebodovali útočník Richard Pánik ani obranca Zdeno Chára, dva góly strelil Alexander Ovečkin.Pre ruského krídelníka to bol 148. zápas v kariére, v ktorom strelil minimálne dva góly. V tejto štatistike je Ovečkin spolu s Gordiem Howeom na štvrtom mieste v historickej tabuľke, viac takýchto zápasov majú na konte Wayne Gretzky (189), Brett Hull (158) a Mario Lemieux (154). Ovečkin zároveň so 723 gólmi stiahol náskok Marcela Dionnea v tabuľke najlepších strelcov v histórii profiligy. Dionne má na piatom mieste na konte 731 gólov. "" uviedol na Ovečkinovu adresu jeho spoluhráč Conor Sheary. Výborný zápas odchytal brankár domácich Iľja Samsonov, ktorý si pripísal 24 úspešných zákrokov a dosiahol prvý shutout v sezóne.Anaheim uspel na ľade St. Louis 4:1, brankár John Gibson pomohol k triumfu 33 úspešnými zákrokmi. Gibson pritom predchádzajúcich šesť zápasov nechytal pre zranenie v dolnej časti tela. "" povedal pre portál nhl.com tréner "káčerov" Dallas Eakins.Arizona si doma poradila so San Jose 5:2, domáci útočník Phil Kessel odohral svoj 1100. zápas v NHL a strelil aj gól. Stal sa vo veku 33 rokov a 172 dní najmladším americkým hráčom, ktorý pokoril túto hranicu. Dva góly "kojotov" dal Christian Dvorak, obranca Oliver Ekman-Larsson zaznamenal dve asistencie.V kanadskom derby vyhral Winnipeg v Calgary 3:2. Blake Wheeler, Kyle Connor a Paul Šťastný zaznamenali gól a asistenciu, brankár Connor Hellebuyck mal 25 úspešných zákrokov. "" uviedol Wheeler.