Washington zdolal Rangers 7:4 – Fehérváry asistoval, Ovečkin skóroval

New York 4. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v sobotnom zápase zámorskej NHL nad New Yorkom Rangers 7:4. Asistenciou sa na tom podieľal slovenský obranca Martin Fehérváry, víťazný gól strelil Alexander Ovečkin. Ruský útočník vsietil svoj 872. gól v kariére a na vyrovnanie rekordu legendárneho Waynea Gretzkého mu momentálne chýba 22 presných zásahov.



Najproduktívnejší hráč zápasu bol domáci Dylan Strome, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie – bol aj pri presnom zásahu Ovečkina. Fehérváryho štart bol otázny vzhľadom na zranenie hlavy, ktoré utrpel v dueli proti Bostonu (3:1). Dvadsaťpäťročný bek nakoniec nastúpil v tretej obrannej dvojici s Trevorom Van Riemsdykom, s ktorým sa podieľali na góle na priebežných 2:1 v 23. minúte. Fehérváry nahodil puk od modrej čiary a najprv to vyzeralo na presný zásah v jeho podaní, no brankár Jonathan Quick kapituloval po teči Larsa Ellera. V úplnom závere posunul Slovák v skrumáži pri mantineli puk na Ovečkina, ktorý ho pretlačil Tomovi Wilsonovi a ten upravil v power play do prázdnej bránky na konečných 7:4. Fehérváry tak má na konte v tejto sezóne desať bodov (1+9). Okrem asistencií si pripísal plusku, po jednom bloku i hite a na ľade bol 18:50 minúty.







Washington Capitals - New York Rangers 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)



Góly: 19. Strome (Chychrun, Wilson), 23. Eller (FEHÉRVÁRY, Van Riemsdyk), 31. Mangiapane (Dowd, Sandin), 39. McMichael (Strome, Mangiapane), 51. Ovečkin (Strome), 55. Protas (Dubois), 60. Wilson (Ovečkin, FEHÉRVÁRY) - 8. Kreider, 37. Carrick (Edström), 49. Chytil (Vaakanainen, Schneider), 54. Zibanejad (Smith)