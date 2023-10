Washington zdolal San Jose, Edmonton zvíťazil pod holým nebom

NHL - výsledky:



Buffalo - Colorado 4:0, New Jersey - Minnesota 4:3, Washington - San Jose 3:1, Edmonton - Calgary 5:2

New York 30. októbra (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zdolali v noci na pondelok San Jose 3:1 a pripísali si v NHL tretie víťazstvo za sebou. V akcii bol aj Tomáš Tatar, ktorého Colorado prehralo na ľade Buffala 0:4. Edmonton si v zápase pod holým nebom poradil s Calgary 5:2 a ukončil sériu štyroch prehier. V drese Flames chýbal pre zranenie ramena slovenský útočník Adam Ružička.Duel Heritage Classic sledovalo na Commonwealth Stadium v Edmontone 55.411 divákov. Do zostavy Oilers sa po zranení vrátil kapitán Connor McDavid a zaznamenal jednu asistenciu. Bodovo sa najviac darilo jeho spoluhráčovi Evanderovi Kaneovi, ktorý strelil gól a pridal k nemu dve asistencie.San Jose je jediný tím, ktorý stále čaká v novej sezóne na víťazstvo. Deviatu prehru v rade si Sharks zapísali vo Washingtone. Ešte na začiatku tretej tretiny pritom viedli 1:0, no domáci potom tromi gólmi otočili skóre. Víťazný strelil Tom Wilson, pre ktorého to bol jubilejný 300. bod v profiligovej kariére. Fehérváry nebodoval ani v ôsmom zápase ročníka. Po kolízii s Tomášom Hertlom musel zamieriť do šatne a vynechal takmer polovicu druhej tretiny, no do hry sa vrátil. V zápase odohral 16:48 minút, vyslal jednu strelu, pripísal si aj jeden hit a plusový bod.Buffalo zvíťazilo nad Coloradom 4:0. Góly Sabres strelili John Peterka, Casey Mittelstadt, Tyson Jost a Rasmus Dahlin, dve asistencie si pripísal Jeff Skinner. Domáci brankár Ukko-Pekka Luukkonen zneškodnil všetkých 23 striel súpera a vychytal prvý shutout v NHL. Slovenský útočník hostí Tomáš Tatar odohral 10:10 minút a do štatistík si pripísal dve trestné minúty, mínusku a jeden hit.