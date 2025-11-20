< sekcia Šport
Washington zvíťazil nad Edmontonom 7:4, Fehérváry so štyrmi pluskami
Capitals dosiahli druhé víťazstvo za sebou. Už v 7. minúte viedli 2:0 a hoci sa Edmonton doťahoval, nedovolili mu vyrovnať.
Autor TASR,aktualizované
New York 20. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL nad Edmontonom 7:4. Dvoma gólmi sa na triumfe domácich podieľal mladík Ryan Leonard, ďalšie dva presné zásahy pridal v závere do prázdnej bránky Tom Wilson. Calgary bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka uspelo na ľade Buffala 6:2.
Capitals dosiahli druhé víťazstvo za sebou. Už v 7. minúte viedli 2:0 a hoci sa Edmonton doťahoval, nedovolili mu vyrovnať. Kapitán Alexander Ovečkin skóroval v treťom zápase v rade, Connor McMichael a John Carlson prispeli k triumfu zhodne tromi asistenciami. Fehérváry, ktorý nastúpil v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom, počas 19:24 min. na ľade vyslal dve strely na bránku, zblokoval tri strely súpera a pripísal si až štyri plusové body - najviac v jeho profiligovej kariére. Oilers prehrali tretí z uplynulých štyroch zápasov, nestačili im ani dva góly obrancu Darnella Nursea. Leon Draisaitl zaznamenal gól a asistenciu a Connor McDavid mal dve asistencie.
Najhorší tím súťaže z Calgary zlomil najslabší tím Západnej konferencie Buffalo v tretej tretine, ktorú vyhral 4:0. Joel Farabee sa na víťazstve podieľal dvoma gólmi, Rasmus Andersson nazbieral gól a dve asistencie a Matt Coronato a Morgan zaznamenali zhodne gól a asistenciu.
Minnesota zvíťazila nad Carolinou 4:3 po samostatných nájazdoch, jediným úspešným exekútorom v rozstrele bol domáci Matt Boldy. Anaheim zdolal Boston 4:3, víťazný gól Ducks strelil v 57. minúte obranca Ian Moore.
NHL - sumáre:
Washington - Edmonton 7:4, Buffalo - Calgary 2:6, Minnesota - Carolina 4:3 pp a sn, Anaheim - Boston 4:3
