Washington zvíťazil nad Islanders 5:2, Fehérváry asistoval

NHL - výsledky:



Detroit - Dallas 1:6, Florida - Toronto 1:2 pp, New York Rangers - Buffalo 2:3, Ottawa - Carolina 3:2, Washington - New York Islanders 5:2, Winnipeg - San Jose 6:2, Chicago - Minnesota 2:4, Calgary - Nashville 2:3 pp a sn, Arizona - Seattle 1:4, Los Angeles - Vancouver 3:0







Istý postup do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay



Západná konferencia: Vegas, Edmonton, Los Angeles, Dallas, Minnesota, Colorado, Seattle

New York 11. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v noci na utorok v NHL doma nad New Yorkom Islanders 5:2. Výrazne tak skomplikovali cestu do play off svojmu súperovi, ktorý už nemá osud vo svojich rukách. V prvej obrane Capitals nastúpil aj slovenský obranca Martin Fehérváry a do kanadského bodovania si pripísal asistenciu.Fehérváry prihral v 14. min Craigovi Smithovi na gól, po ktorom viedli hráči Washingtonu už 3:0. Islanders na ľade súpera, ktorý už nemá šancú postúpiť do vyraďovačky, prehrávali už po 63 sekundách 0:2. Vo Východnej konferencii sú ešte dve voľné miestenky. "Ostrovania" sú na 8. priečke, no pred sebou majú už iba jeden duel, Pittsburgh za nimi zaostáva o bod, no bude hrať ešte dve stretnutia. Brankár Jaroslav Halák bol pri domácej prehre New Yorku Rangers s Buffalom iba na striedačke.Obranca San Jose Erik Karlsson sa stal prvým obrancom v lige od roku 1992, ktorý dosiahol na hranicu 100 bodov v sezóne. Zaznamenal oba góly svojho tímu pri prehre 2:6 na ľade Winnipegu. Až dvaja hráči v jeden večer prekonali métu 1000 bodov v kariére. Dokázal to Claude Giroux pri výhre Ottawy nad Carolinou 3:2 a ďalší útočník Joe Pavelski, ktorý pomohol k triumfu Dallasu v Detroite 6:1.