Washington sa ujal vedenia v sérii s Montrealom, rozhodol Ovečkin

New York 22. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v úvodnom stretnutí štvrťfinále play off Východnej konferencie nad Montrealom 3:2 po predĺžení. Víťazný gól dal v 63. minúte Alexander Ovečkin. V prvej päťke Canadiens sa predstavil slovenský útočník Juraj Slafkovský, za Capitals nenastúpil obranca Martin Fehérváry.



Slafkovský odohral 19:31 min, pripísal si štyri strely na bránku a jeden plusový bod. Ovečkin bol pri všetkých góloch Washingtonu, keď zaznamenal dva presné zásahy a jednu asistenciu. Jeho spoluhráč z prvého útoku Dylan Strome mal tri asistencie.



Winnipeg vedie v sérii nad St. Louis už 2:0, keď v noci na utorok zdolal svojho súpera 2:1. O rozhodujúci presný zásah sa postaral v 57. minúte Mark Scheifele.



NHL - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/:

štvrťfinále Východnej konferencie



prvý zápas:



Washington - Montreal 3:2 pp

/stav série: 1:0/



štvrťfinále Západnej konferencie



druhé zápasy:



Winnipeg - St. Louis 2:1

/stav série: 2:0/



Dallas - Colorado 3:3 po III. tretine

/stav série: 0:1/



prvý zápas:



Los Angeles - Edmonton 4:1 po II. tretine

/stav série: 0:0/