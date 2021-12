Dallas bez Sekeru prehral so St. Louis 1:4

NHL - sumáre:



New York Rangers - Vegas Golden Knights 2:3 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 21. Zibanejad (Kreider, Miller), 31. Kreider (Zibanejad, Strome) - 7. Howden (Carrier, Kolesar), 55. Coghlan (Hague, Howden), rozh. náj. Marchessault. Brankári: Georgijev - Brossoit, strely na bránku: 29:30, 17.400 divákov.







Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 6. Rodrigues (Letang, Crosby), 27. McGinn (Matheson, Blueger), 63. Carter (Letang) - 33. Girgensons (Fitzgerald, Hayden), 55. Dahlin (Asplund, Okposo). Brankári: Jarry - Subban, strely na bránku: 48:21, 17.456 divákov.







St. Louis Blues - Dallas Stars 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)



Góly: 24. Brown (Parayko, O'Reilly), 40. Tarasenko (Bučnevič, Barbašov), 56. Tarasenko (Bučnevič, Krug), 58. Barbašov - 53. Robertson (Klingberg, Pavelski). Brankári: Lindgren - Holtby, strely na bránku: 34:27, 16.852 divákov.







Winnipeg Jets - Washington Capitals 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)



Góly: 35. Dillon (Ehlers), 43. Morrissey (Ehlers, Schmidt) - 24. Leason (Sgarbossa, Irwin), 29. Sprong (Protas), 50. Sheary (Schultz, Cholowski), 58. Sgarbossa (Leason, Jensen), 60. Ovečkin (Sprong, Carlson). Brankári: Hellebuyck - Vaněček, strely na bránku: 42:39, 14.039 divákov.







Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:3 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 14. Dach (Entwistle, Kubalík), 54. Toews (Stillman) - 12. Novak (Carrier, Kunin), 52. Sissons (Forsberg, Tolvanen), 61. Jeannot (Josi). Brankári: Fleury - Saros, strely na bránku: 19:31, 18.298 divákov.







Anaheim Ducks - Arizona Coyotes 5:6 pp (3:2, 0:1, 2:2 - 0:1)



Góly: 6. Shattenkirk (Fowler, Terry), 7. Lindholm (Steel, Rakell), 9. Grant (Silfverberg, Lundeström), 43. Zegras (Drysdale, Lindholm), 54. Lindholm (Zegras, Getzlaf) - 3. Boyd (Kessel, Kellet), 16. Fischer (Hayton, Schmaltz), 40. Keller (Gostisbehere), 49. Ladd (Boyd, Ljubuškin), 50. Kessel (Boyd, Strälman), 63. Keller (Schmaltz). Brankári: Gibson - Wedgewood, strely na bránku: 37:27, 14.135 divákov.







Slovák v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 20:51 0 0 0 +1 1 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 18. decembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v zápase zámorskej NHL na ľade Winnipegu 5:2. Hostí potiahol k triumfu 40 úspešnými zákrokmi český brankár Vítek Vaněček.Jets prehrali v prvom zápase po rezignácii trénera Paula Mauricea, keď tím viedol už nový kouč, jeho doterajší asistent Dave Lowry. Slovenský obranca Caps Martin Fehérváry odohral takmer 21 minút, zapísal si jeden plusový bod, jednu strelu na bránu aj dve trestné minúty. Capitals rozhodli o víťazstve tromi gólmi v tretej tretine po tom, ako domáci vyrovnali z 0:2 na 2:2. Nerozhodný stav zlomil v 49. minúte Connor Sheary, do prázdnej bránky spečatili triumf Michael Sgarbossa a Alexander Ovečkin, ktorý natiahol svoju bodovú sériu na sedem zápasov. “povedal pre nhl.com Lowry. Prvou hviezdou zápasu sa stal Vaněček, ktorý predviedol viacero skvelých zákrokov. “,” uviedol krídelník Washingtonu Brett Leason, ktorý strelil gól a pridal asistenciu. Tréner Washingtonu Peter Laviolette zaznamenal 691. víťazstvo v NHL a v historických tabuľkách vyrovnal na desiatom mieste zápis Dicka Irvina.” povedal strelec prvého gólu Jets obranca Brenden Dillon, ktorý v minulej sezóne pôsobil vo Washingtone.Dallas v zostave bez slovenského obrancu Andreja Sekeru prehral na ľade St. Louis 1:4. Stars prehrali piatykrát za sebou. Víťazstvo Blues zariadila ruská formácia Vladimir Tarasenko, Ivan Barbašov a Pavel Bučnevič, ktorí spolu nazbierali šesť kanadských bodov. Tarasenko strelil dva góly, Barbašov mal bilanciu 1+1, Bučnevič si pripísal dve asistencie a v tretej tretine nepremenil trestné strieľanie. St. Louis vyhrali piatykrát za sebou a na domácom ľade zvíťazili v ôsmich z uplynulých deviatich duelov. “” povedal Tarasenko. Charlie Lindgren zaznamenal 26 zákrokov a stal sa prvým brankárom v histórii Blues, ktorý vyhral všetkých päť prvých zápasov za St. Louis. Prekonal rekord Ryana Millera z roku 2014.” povedal Lindgren. Chrbát mu už kryl Jordan Binnington, ktorý sa do tímu vrátil po covide.Nashville zvíťazil v Chicagu 3:2 po predĺžení a Predators dosiahli siedme víťazstvo za sebou. Rozhodujúci gól strelil Tanner Jeannot, keď zblízka prekonal Marca-Andreho Fleuryho po nahrávke kapitána Romana Josiho. Nashvillu pre covid chýbal tréner John Hynes a až osem hráčov. “povedal Jeannnot. Predators chýbali útočníci Nick Cousins, Ryan Johansen, Mikael Granlund, Philip Tomasino, Michael McCarron a Matt Luff a obrancovia Ben Harpur s Markom Borowieckim. Tím viedol v druhom zápase tréner farmárskeho tímu Milwaukee Karl Taylor. Skóre zápasu otvoril center Thomas Novak, ktorý dal svoj prvý gól v NHL. Za Chicago sa presadili Kirby Dach a veterán Jonathan Toews, ktorý po slabšom rozbehu bodoval v štvrtom zápase za sebou.Hokejisti Vegas natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy, keď na ľade New Yorku Rangers uspeli 3:2 po nájazdoch. V nich sa presadil len Jonathan Marchessault. Gólom a asistenciou sa v Madison Square Garden blysol Brett Howden, ktorý sa proti “jazdcom” predstavil prvýkrát od júlovej výmeny. V drese Rangers odohral tri sezóny. “povedal Howden, ktorý v posledných štyroch zápasoch nazbieral štyri body (1+3). Špeciálny duel zažil aj tréner Rangers Gerard Gallant, ktorý viedol Vegas v prvých troch sezónach v NHL (2017-2020) a v úvodnej dostal “zlatých rytierov” do finále. Góly domácich strelili Mika Zibanejad a Chris Kreider, obaja si pripísali aj po asistencii. Brankár Alexandar Georgiev chytil vo svojom stom štarte v kariére 28 striel Vegas. Rangers pre zranenie chýbal Artemij Panarin.V dobrej forme sú aj hráči Pittsburghu, ktorí zdolali Buffalo 3:2 po predĺžení a natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov. “Tučniaci” prišli o dvojgólové vedenie, ale v extra čase rozhodol Jeff Carter, keď po spolupráci s Krisom Letangom prekonal Malcolma Subbana. Pittsburgh prestrieľal hostí v pomere 48:21. Skóre svojím desiatym gólom v ročníku otvoril Evan Rodrigues, ktorý mohol v prvej tretine zvýšiť aj na 2:0, ale gól mu fantastickým zákrokom "ukradol" Subban. Penguins neskôr zvýšili zásluhou Brocka McGinna, ale za hostí potom skóroval Zemgus Girgensons, ktorému pri debute v NHL asistoval Casey Fitzgerald a na 2:2 vyrovnal Rasmus Dahlin. “” povedal Fitzgerald, ktorého otec Tom je bývalý známy hráč NHL a momentálne generálny manažér New Jersey Devils. Paradoxne osem sezón (2007-2015) pracoval aj v štruktúrach Penguins, v roku 2009 bol asistentom trénera pri zisku Stanleyho pohára.Clayton Keller rozhodol svojim druhým gólom v zápase o divokom víťazstve Arizony na ľade Anaheimu 6:5 po predĺžení. Coyotes tak ukončili sériu šiestich prehier. “” povedal Keller, ktorý k dvom gólom pridal aj asistenciu. Tri kanadské body si pripísal aj Travis Boyd (1+2). Víťazstvo vychytal Scott Wedgewood (32 zákrokov), “kojoti” strelili prvýkrát v sezóne šesť gólov. Za domácich sa dvakrát presadil Hampus Lindholm, ktorý pridal aj asistenciu, Trevor Zegras nazbieral dva body (1+1).