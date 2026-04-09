Washington zvíťazil v Toronte 4:0, Fehérváry 1+1
Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.
Autor TASR,aktualizované
New York 9. apríla (TASR) - Slovenský obranca Martin Fehérváry prispel v noci na štvrtok v zámorskej NHL gólom a asistenciou k triumfu hokejistov Washingtonu na ľade Toronta 4:0. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.
Fehérváry najprv asistoval pri úvodnom góle duelu v 14. minúte, keď sa presadil Dylan Strome. V 23. minúte následne zvýšil skóre na 3:0. Zaznamenal piaty gól v sezóne a 20. asistenciu. Celkovo má na konte v NHL už sto bodov. Washington naďalej bojuje o play off, na pozíciu druhej voľnej karty stráca tri body, pričom tímy nad čiarou postupu Ottawa a Philadelphia majú na konte o zápas menej.
Zo Slovákov nastúpil v nočných dueloch ešte Adam Sýkora. Do kanadského bodovania sa nezapísal a New York Rangers podľahol doma Buffalu 3:5.
NHL - výsledky:
New York Rangers - Buffalo 3:5, Toronto - Washington 0:4 /M- FEHÉRVÁRY (Washington) 1+1, San Jose - Edmonton 2:5
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota
