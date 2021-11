Washingtonu na ľade Anaheimu nestačili dve asistencie Fehérváryho

výsledky:

Florida - New York Islanders 6:1,



New York Rangers - Montraal 3:2,



Philadelphia - Calgary 2:1 pp,



Pittsburgh - Buffalo 1:2,



Toronto - Nashville 3:0,



Minnesota - San Jose 1:4,



St. Louis - Arizona 2:3,



Winnipeg - Edmonton 5:2,



Dallas - Detroit 5:2,



Anaheim - Washington 3:2 pp

(M. Fehérváry 0+2), Vegas - Carolina 2:4

New York 17. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v zápase zámorskej NHL na ľade Anaheimu Ducks 3:2 po predĺžení. K úspechu im nestačili ani dve asistencie slovenského obrancu Martina Fehérváryho. Toho strelu v tretej tretine najprv tečoval pred bránkou Garrett Pilon a strelil tak prvý gól v profilige. Potom si Slovák pripísal asistenciu aj na gól Toma Wilsona na 2:2.V extračase rozhodol o triumfe domácich Trevor Zegras. Fehérváry si v šestnástom zápase ročníka pripísal štvrtý a piaty kanadský bod (2+3). Na úvodný gól Ducks, ktorý už v 4. minúte strelil Cam Fowler prihral kapitán Ryan Getzlaf a zaznamenal 1000. bod v kariére. Kanadský center sa stal prvým hráčom Anaheimu a siedmym aktívnym hokejistom profiligy, ktorý dosiahol tento míľnik. Métu 1000 bodov dosiahol Getzlaf ako 92. hráč histórie NHL, ale len 39., ktorému sa to podarilo v jednom tíme. V 1118 zápasoch v drese "káčerov" strelil Getzlaf 280 gólov a pridal 720 asistencií. Anaheim natiahol víťaznú sériu na osem zápasov a celkovo zaznamenal 1000. víťazstvo v klubovej histórii. Asistenciu pri Fowlerovom góle si pripísal aj Troy Terry a bodoval v 15. zápase za sebou.Dallas zvíťazil na domácom ľade nad Detroitom 5:2, slovenský obranca Andrej Sekera odohral vyše 12 minút a do štatistík si zapísal jeden plusový bod. Víťazstvo vychytal Jake Oeetinger, ktorý pri sezónnom debute chytil 28 striel Red Wings. Dvomi gólmi a asistenciou sa blysol Jason Robertson. Duel nedohral kapitán Detroitu Dylan Larkin, ktorý v druhej tretine znížil na 2:3, ale na tretiu ho už nepustili na ľad pre COVID-19 protokol. Larkin nemohol ani odcestovať s tímom domov a ostal v Dallase. Domáci útočník Joe Pavelski nastúpil na 1100. zápas v kariére a stal sa 29. hráčom z USA, ktorému dosiahol tento míľnik.Nedarilo sa Islanders, ktorí prehrali už štvrtý zápas za sebou, Floride podľahli na jej ľade vysoko 1:6. Slovenský obranca "ostrovanov" Zdeno Chára odohral vyše 22 minút a zaknihoval dve mínusky. Panthers ukončili sériu štyroch prehier, k úspechu prispel 27 zákrokmi Sergej Bobrovskij.