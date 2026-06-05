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Wasserman sa nechystá rezignovať na post šéfa organizačného výboru
Wassermanovu rezignáciu požaduje napríklad aj primátorka Los Angeles Karen Bassová.
Autor TASR
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Los Angeles 5. júna (TASR) - Šéf organizačného výboru olympijských hier 2028 v Los Angeles Casey Wasserman sa nechystá rezignovať napriek viacerým výzvam k odstúpeniu. Meno 51-ročného funkcionára sa objavilo v spisoch amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Wassermanovu rezignáciu požaduje napríklad aj primátorka Los Angeles Karen Bassová. Organizačný výbor OH 2028 ho však podržal vo funkcii a Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC) povedal, že situáciu „pozorne sleduje“. „S primátorkou sa rozprávam každý týždeň, ak nie častejšie, a naše rozhovory sú medzi nami. Naďalej sú hĺbavé a produktívne s úplne zdieľanou víziou o tom, ako zabezpečiť tie najlepšie hry pre mesto a komunitu,“ uviedol Wasserman a na otázku, či niekedy plánoval alebo plánuje odstúpiť, odpovedal: „Nie“.
Bassová vo februári vyhlásila, že je „nešťastné“, že organizátori hier Wassermana podporujú. Funkcionár nebol v súvislosti so škandálom oficiálne obvinený zo žiadneho trestného činu. Podľa odtajnených spisov si mal vymieňať flirtujúce maily s Ghislaine Maxwellovou, ktorú neskôr obvinili z náboru a sexuálneho zneužívania obetí Epsteina, pripomenula agentúra AFP.
Wassermanovu rezignáciu požaduje napríklad aj primátorka Los Angeles Karen Bassová. Organizačný výbor OH 2028 ho však podržal vo funkcii a Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC) povedal, že situáciu „pozorne sleduje“. „S primátorkou sa rozprávam každý týždeň, ak nie častejšie, a naše rozhovory sú medzi nami. Naďalej sú hĺbavé a produktívne s úplne zdieľanou víziou o tom, ako zabezpečiť tie najlepšie hry pre mesto a komunitu,“ uviedol Wasserman a na otázku, či niekedy plánoval alebo plánuje odstúpiť, odpovedal: „Nie“.
Bassová vo februári vyhlásila, že je „nešťastné“, že organizátori hier Wassermana podporujú. Funkcionár nebol v súvislosti so škandálom oficiálne obvinený zo žiadneho trestného činu. Podľa odtajnených spisov si mal vymieňať flirtujúce maily s Ghislaine Maxwellovou, ktorú neskôr obvinili z náboru a sexuálneho zneužívania obetí Epsteina, pripomenula agentúra AFP.