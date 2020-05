Watford odmieta dohrať Premier League na neutrálnych štadiónoch

Londýn 9. mája (TASR) - Anglický futbalový klub FC Watford odmietne požiadavku dohrať sezónu Premier League na neutrálnych štadiónoch. Podľa predsedu klubu Scotta Duxburyho má rovnaký názor najmenej päť ďalších účastníkov najvyššej anglickej súťaže.



Podľa šéfa Watfordu v PL neexistuje altruizmus, všetkých jej 20 klubov sleduje vlastné záujmy, ktoré len niekedy súčasne vyhovujú viacerým z nich. Duxbury sa pre britské médiá vyjadril, že akceptuje hrať zápasy bez divákov, aby sa zabezpečila bezpečnosť pred pandémiu koronavírusu. No podľa neho "by bolo nefér, ak by sa stratila výhoda domáceho prostredia".



"Budeme musieť pracovať v podmienkach, aké si žiadny z našich lekárov či fyzioterapeutov doteraz nevedel ani predstaviť. Budeme riskovať a musieť robiť kompromisy. A ešte nás žiadajú, aby sme stratili jednu z mála výhod? To je neférové, nedá sa hovoriť o integrite športu," citovala predsedu Watfordu agentúra DPA.



"Najmenej šesť klubov, a podľa mňa určite aj viac, sa bojí devastačného rozhodnutia odohrať akúsi deväťkolovú miniligu na neutrálnej pôde. Som presvedčený, že Premier League má povinnosť rozptýliť naše obavy," myslí si Duxbury a rovnaký názor už verejne prezentovali aj Brighton a Aston Villa.



V pondelok čaká Premier League ďalšie dôležité rokovanie o "Projekte Reštart". V Anglicku sa nehrá od začiatku marca, do konca zostáva odohrať 9. kôl. "Niektoré kluby budú šťastné s možnosťou podpísať sa pod Projekt Reštart, lebo to vyhovuje im záujmom. Znamená to, že Liverpool zaslúžene získa titul, ďalšie kluby si vybojujú pohárovú Európu a ďalšie sa zachránia," dodal prvý muž aktuálne 17. mužstva tabuľky.