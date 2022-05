Watford opúšťa brankár Ben Foster

Londýn 16. mája (TASR) - Bývalý brankár anglickej futbalovej reprezentácie Ben Foster opúšťa FC Watford, ktorý v tejto sezóne zostúpil z Premier League do The Championship.



"Môj čas vo Watforde sa naplnil. Zažil som tu pekné i horšie časy. Teším sa na novú sezónu a výzvy, ktoré ma v nej čakajú," vyhlásil 39-ročný Foster, ktorý pôsobil v tíme "sršňov" od leta 2018. Jeho predchádzajúcim pôsobiskom bol West Bromwich Albion, okrem toho chytal aj za Stoke City, Birmingham City a Manchester United. Za Albión nastúpil osemkrát.



V končiacej sa sezóne, v ktorej bol jeho spoluhráčom vo Watforde Slovák Juraj Kucka, si pripísal 27 štartov. So štadiónom Vicarage Road sa Foster rozlúčil nedeľňajším duelom, domáci v ňom podľahli Leicestru City 1:5.