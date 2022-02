Watford s Kuckom prehral doma s Brightonom

Manchester United - FC Southampton 1:1 (1:0)



Góly: 22. Sancho - 49. Adams

FC Brentford - Crystal Palace 0:0

FC Everton - Leeds United 3:0 (2:0)



Góly: 10. Coleman, 23. Keane, 78. Richarlison

FC Watford - Brighton & Hove Albion 0:2 (0:1)



Góly: 44. Maupay, 83. Webster



/J. Kucka (Watford) do 46. min/

Londýn 12. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali v sobotňajšom zápase 25. kola anglickej Premier League so Southamptonom 1:1. Prvý gól vsietil v 22. minúte Jadon Sancho, no hostia zásluhou presného zásahu Chea Adamsa krátko po zmene strán vyrovnali a neprehrali v treťom ligovom stretnutí za sebou. Domáci natiahli šnúru bez prehry v najvyššej súťaži na päť duelov, ale len dvakrát počas nej zvíťazili.Watford, za ktorý odohral prvý polčas slovenský stredopoliar Juraj Kucka, prehral doma s Brightonom 0:2. V tabuľke je stále predposledný. FC Everton doma zvíťazil nad Leedsom 3:0, zostal 16., na svojho sobotného súpera (15. miesto) stráca už len bod, no má zápas k dobru.