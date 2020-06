Watford vyradil zo zostavy trio hráčov pre porušenie opatrení

Výsledky - 30. kolo skupiny o titul:



LASK Linz - Wolfsberger AC 0:1, Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 3:0

Watford 28. júna (TASR) - Futbalisti FC Red Bull Salzburg získali siedmy titul v rakúskej lige v sérii. Zaistili si ho nedeľňajším víťazstvom nad Hartbergom 3:0 v 30. kole skupiny o titul.Domácich poslal do vedenia tesne pred koncom prvého polčas Andre Ramalho a v druhej časti pridali góly Hwang Hee Chan a Patson Daka. Salzburg tak má dve kolá pred koncom súťaže nedostihnuteľný jedenásťbodový náskok pred druhým LASK Linz, ktorý v nedeľu prehral s Wolfsbergerom 0:1. Tretí Rapid Viedeň má ešte o bod menej, no k dobru večerný duel so Sturmom Graz.Salzburg tak zopakoval vlaňajšie double, keď vyhral aj Rakúsky pohár. Z ligového titulu sa teší nepretržite od sezóny 2013/14, celkovo ich nazbieral už štrnásť.