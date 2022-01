Juraj Kucka bude mať nového spoluhráča, Watford posilnil defenzívu

Londýn 4. januára (TASR) - Novým spoluhráčom slovenského futbalového reprezentanta Juraja Kucku v FC Watford sa stal Hassane Kamara. Dvadsaťsedemročný ľavý obranca prichádza do anglického klubu z OGC Nice, zmluvu podpísal do júna 2025. Informovala o tom agentúra AFP.



Legionár z Pobrežia Slonoviny sa nedostal do záverečnej nominácie na Africký pohár národov, bude tak môcť debutovať v drese Watfordu už počas tohto víkendu v zápase Pohára FA proti Leicestru City.



Watfordu patrí až 17. priečka v tabuľke Premier League, iba dva body ho delia od zostupového pásma.