Watkinsa hnalo proti Newcastlu sklamanie, Emery: Hral fantasticky

Londýn 20. apríla (TASR) - Futbalový útočník Ollie Watkins z Aston Villy priznal, že ho v sobotu proti Newcastlu motivovalo sklamanie. Jeho tím vyhral v 33. kole anglickej Premier League 4:1, 29-ročný Watkins skóroval po polminúte a asistoval pri víťaznom góle Iana Maatsena. Angličan nebol v základe v utorkovej neúspešnej odvete štvrťfinále Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain a práve na to poukázal aj po stretnutí domácej súťaže.



Watkins po výhre nad Newcastlom uviedol, že bol „nahnevaný“ a rozčarovanie dal trénerovi Unaiovi Emerymu najavo. „Do Ligy majstrov sme sa dostali vďaka tvrdej práci. Odohral som len 20 minút v každom zápase proti PSG. Nebudem klamať – bol som zúrivý, že som nehral, a povedal som mu to,“ vyhlásil kanonier. Watkins skóroval proti Newcastlu už v 33. sekunde s tečom Fabiana Schära a neskôr asistoval pri druhom góle Maatsena. Akcii pomohol domáci brankár Emiliano Martinez, keď rozohral loptu spred pokutového územia a celý tím sa tak mohol vysunúť viac dopredu. Watkins, ktorý predtým dvakrát trafil konštrukciu bránky, na seba stiahol Schära aj Jacobo Murphyho a Maatsen si mohol nabehnúť na jeho pas. Ville neskôr „poistil“ výhru vlastným gólom Dan Burn a úplnú bodku dal prudkou strelou pod brvno Amadou Onana. Klub z Birminghamu zaznamenal piatu ligovú výhru v sérii a posunul sa na 6. miesto tabuľky, pričom stráca len dva body na tretí Newcastle.



„Nie som typ hráča, ktorý by bol spokojný na lavičke. Chcel som byť na ihrisku omnoho dlhšie. Zohral som dôležitú úlohu pri našom postupe a chcem hrať také zápasy,“ dodal Watkins. Tréner Emery jeho reakciu akceptoval a vyzdvihol jeho prístup: „Hral fantasticky. V utorok odohral 20 minút, ale jeho nasadenie je vždy príkladné. Práve to od hráčov očakávame.“ Zápas z lavičky Newcastlu viedol opäť asistent trénera Jason Tindall, ktorý zastupuje chorého Eddieho Howea. „Aston Villa si víťazstvo zaslúžila. Možno sa na nás podpísal tretí zápas v priebehu šiestich dní. Nevidím to ako budíček, ale nemôžeme zabudnúť, kde sa momentálne nachádzame,“ uviedol Tindall. Slovenský brankár Martin Dúbravka bol na lavičke hostí len v úlohe náhradníka.



Úradujúci majstri z Manchestru City už nemajú na obhajobu titulu ani matematickú šancu, no v sobotu získali dôležité body v boji o miestenku v Lige majstrov. Neskoré góly Nica O'Reillyho a Matea Kovačiča pomohli City udržať nádej na pätnástu za sebou idúcu sezónu v milionárskej súťaži, keď v sobotu na ihrisku Evertonu vybojovali víťazstvo 2:0. „Vyhrať v Goodison Parku, kde neuspel Liverpool ani Arsenal, je nesmierne dôležité. Teraz to máme vo vlastných rukách. Tri zápasy doma, dva vonku a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť veľký úspech – kvalifikovať sa do Ligy majstrov,“ zhodnotil tréner hostí Pep Guardiola.



Posledný Southampton, ktorý s istotou zostúpi do nižšej súťaže, remizoval na pôde West Hamu 1:1. Už tak nemôže prekonať negatívny rekord Derby v najnižšom počte bodov za sezónu v Premier League. Vďaka gólu Lesleyho Ugochukwua ich majú „Saints“ momentálne jedenásť. „Nie sme hlúpi, vieme, že body a rekordy sú dôležité, ale netreba sa na to upínať. Treba sa sústrediť na úroveň našej hry. Som veľmi rád, že sme potešili fanúšikov. Myslím si, že si ten moment na konci zápasu zaslúžili. Bola to pekná chvíľa spolupatričnosti, ktorá podľa mňa všetkým prospeje," zhodnotil dočasný tréner hostí Simon Rusk pre BBC.