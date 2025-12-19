Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Wawrinka prehovoril o konci kariéry: Sezóna 2026 bude moja posledná

Na snímke švajčiarsky tenista Stan Wawrinka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Štyridsaťročný Wawrinka má na konte aj tituly z Australian Open (2014) a Roland Garros (2015). Na OH 2008 v Pekingu ovládol spoločne s krajanom Rogerom Federerom štvorhru.

Autor TASR
Bern 19. decembra (TASR) - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oznámil, že sezóna 2026 bude jeho posledná na profesionálnom okruhu. Víťaz troch grandslamových turnajov je najstarší muž v najlepšej dvestovke rebríčka ATP a raketu zavesí na klinec desať rokov po tom, čo získal svoj posledný grandslamový titul na US Open v roku 2016.

Každá kniha potrebuje záver. Je čas napísať záverečnú kapitolu mojej kariéry profesionálneho tenistu – rok 2026 bude mojím posledným na okruhu. Stále sa chcem posúvať na hranice svojich možností a dokončiť túto cestu čo najlepšie. Stále mám sny v tomto športe. Užil som si každý kúsok toho, čo mi tenis dal, najmä emócie, ktoré cítim pri hraní pred vami. Ešte jeden posledný záprah,“ citovala agentúra DPA slová Wawrinku z príspevku na sociálnej sieti.
