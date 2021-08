Wawrinka sa odhlásil z US Open, Murray priamo v hlavnej súťaži

New York 9. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa odhlásil zo záverečného grandslamového turnaja roka US Open. Newyorský šampión z roku 2016 sa ešte stále úplne nezotavil po operácii chodidla.



Brit Andy Murray sa po odstúpení Wawrinku predstaví na US Open priamo v hlavnej súťaži. Víťaz z Flushing Meadows z roku 2012 je po dvoch operáciach bedrového kĺbu momentálne mimo elitnej svetovej stovky. Informovala o tom agentúra AP.