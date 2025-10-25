< sekcia Šport
Wawrinka sa opäť predstaví na challengeri Slovak Open v Bratislave
Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa aj v tomto roku predstaví na bratislavskom challengerovom turnaji Slovak Open. Ako informoval riaditeľ turnaja Igor Moška, trojnásobný grandslamový šampión a bývalá svetová trojka bude štartovať v hlavnej súťaži na voľnú kartu.
Štyridsaťročný rodák z Lausanne sa v tomto roku prezentuje veľmi dobrými výkonmi. Tento týždeň sa prebojoval do osemfinále na "päťstovke" v Bazileji, v ktorom iba tesne podľahol nasadenej štvorke Nórovi Casperovi Ruudovi. „Som veľmi rád, že v Bratislave opäť privítame takého skvelého šampióna ako je Stan. Trojnásobný grandslamový víťaz bude určite veľkým ťahákom pre divákov a svojou účasťou na turnaji ešte viac zatraktívni štartové pole, ktoré je tento rok naozaj veľmi silné. Verím, že mu diváci opäť pripravia skvelú atmosféru a zavítajú na tribúny Peugeot arény Národného tenisového centra," uviedol Moška pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
